Dhule News : महापौर, आयुक्तांकडून कर्मचाऱ्यांची कानउघाडणी; अग्रवाल यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न रोखला

Dhule News : महापालिकेत काही कर्मचाऱ्यांचे महिन्यापासून वेतन थकले आहे. याबाबत पीडित कर्मचाऱ्यांनी बुधवार (ता. १९)पर्यंत वेतन न दिल्यास आत्मदहन करू, असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला होता. (Harsh words were spoken by Mayor Commissioner to employees due to payment issue dhule news)

त्यानुसार बुधवारी संबंधित कर्मचारी आयुक्त देवीदास टेकाळे यांच्या दालनाजवळ संघटित झाले. तेथे घोषणाबाजी झाली. कर्मचारी संजय अग्रवाल यांनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने भडकलेल्या महापौर प्रतिभा चौधरी आणि आयुक्तांनी नंतर संयुक्त बैठकीत अग्रवाल यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांची कानउघाडणी केली.

कर्मचारी अग्रवाल यांची हयात महापालिकेतील सेवेत जात असताना त्यांच्यासह इतर काही कर्मचाऱ्यांचे महिनाभराचे वेतन कोणत्या कारणाने थकीत आहे हे माहिती असूनही आत्मदहनाचे नाटक का केले, असा संतप्त प्रश्‍न उपस्थित करत महापौरांनी आणि आयुक्तांनी कर्मचारी अग्रवाल यांना संयुक्त बैठकीत खडे बोल सुनावले. निवेदन देऊन चोवीस तास उलटत नाहीत, तोपर्यंत आत्मदहनाचा प्रयत्न करणे समर्थनीय नाही. या प्रकरातून केवळ महापालिकेची बदनामी होईल, असे संतप्त आयुक्त टेकाळे म्हणाले.

महापालिकेत ड्रामा

महिन्याच्या थकीत वेतनाची मागणी करीत संजय अग्रवाल आणि काही कर्मचारी बुधवारी महापालिकेत उपस्थित झाले. त्यांनी आयुक्त टेकाळे यांच्या दालनाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी केली. हा ड्रामा सुरू असताना शहर पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी दाखल झाले. पोलिसांना पाहून बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी कारवाईच्या भीतीने काढता पाय घेतला.

घोषणाबाजीनंतर कर्मचारी अग्रवाल आयुक्तांच्या दालनात खुर्चीत बसले. दोन पोलिस कर्मचारीही आत गेले. समजूत काढत असताना कर्मचारी अग्रवाल यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून घेतले. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने पुढील अनर्थ टळला. नंतर कर्मचारी अग्रवाल बाहेर पडले.

बैठकीत आगपाखड

कर्मचारी अग्रवाल व इतर आंदोलकांना संयुक्त चर्चेसाठी महापौरांच्या दालनात बोलविण्यात आले. कामगार नेते गणपत पवार उपस्थित होते. महापौर चौधरी यांनी सुरवातीला कर्मचारी अग्रवाल यांच्या वर्तनाबद्दल आगपाखड केली. या प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी अग्रवाल यांना विचारणा केली.

नंतर महापौरांनी कर्मचारी अग्रवाल यांची समजूत काढत आत्मदहनाच्या प्रकारामुळे कुटुंब उघड्यावर पडले असते, अशी जाणीव करून दिली. तसेच कर्मचारी अग्रवाल यांना कुणी भडकविले का, अशी विचारणाही महापौर चौधरी यांनी केली. अनुदान प्राप्त झाले नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन होऊ शकलेले नाही. अनुदान प्राप्त होताच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल, असे महापौर चौधरी व आयुक्त टेकाळे यांनी बैठकीत सांगितले.