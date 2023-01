Dhule News : बारा Electric motor हस्तगत; तीन अल्पवयीन बालके ताब्यात

By

धुळे : येथील शहर पोलिसांच्या शोध पथकाने इलेक्ट्रीक मोटार चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणले. यात तीन अल्पवयीन मुलांचा (विधी संघर्ष बालक) सहभाग असून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून ९२ हजारांच्या बारा मोटारी हस्तगत करण्यात आल्या.

साक्री रोडवरील संघमा चौकाजवळील दक्षता पोलिस हौसिंग सोसायटीतील सार्वजनिक विहिरीवरील साडेचार हजारांची इलेक्ट्रीक पाण्याची मोटार चोरट्याने शुक्रवारी (ता. १३) नेली. याबाबत उद्धव मधुकर वाघ (वय ४५) यांच्या फिर्यादीनुसार शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (Holds twelve electric motors performance of city police Three minors in custody Dhule News)

या परिसरात पूर्वीही इलेक्ट्रीक मोटार चोरीच्या घटना घडल्याबाबत तक्रारी पोलिसांकडे प्राप्त होत्या. या अनुषंगाने शहराचे पोलिस निरीक्षक आनंद कोकरे यांनी शोध पथकातील हवालदार मंच्छिद्र पाटील, विजय शिरसाट यांना मार्गदर्शन केले. त्यावरुन शोध पथकाला तपासात तीन विधी संघर्षग्रस्त बालके आढळली.

त्यांना विश्‍वासात घेत विचारपूस केली असता गुन्ह्यातील इलेक्ट्रीक मोटारीसह अन्य ११ मोटारीही दिल्या. त्यांनी दक्षता पोलिस सोसायटी, देवचंद नगर, कृषी नगर, उत्कर्ष कॉलनी परिसरातून मोटारी चोरल्याचे सांगितले.

एकूण ९२ हजार किमतीच्या १२ मोटारी पोलिसांनी जप्त केल्या. ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक हृषीकेश रेड्डी यांच्या सहकार्याने एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, शहराचे पोलिस निरीक्षक आनंद कोकरे, शोध पथकातील मच्छिंद्र पाटील, विजय शिरसाट, कुंदन पटाईत, नीलेश पोतदार, महेश मोरे, गुणवंतराव पाटील, प्रसाद वाघ, मनीष सोनगिरे, प्रवीण पाटील, शाकीर शेख, अविनाश कराड, तुषार मोरे, केतन पाटील यांनी ही कारवाई केली.

