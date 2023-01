Dhule News : पिंपळनेरमध्ये घरफोडी करणारी टोळी जेरबंद

पिंपळनेर : शहरातील तसेच, सामोडे गावात घरफोडी चोरी करणारी टोळीकडून गुन्ह्यातील पंचवीस हजार रुपये रोख मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून टोळीला जेरबंद करण्यात पिंपळनेर पोलिसांना यश आले आहे. या टोळीकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रदीप मैराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन साळुंखे, बी. एम मालचे, बी. आर. पिंपळे, कांतिलाल अहिरे, प्रकाश मालचे, हेमंत पाटोळे, राकेश बोरसे, रवींद्र सूर्यवंशी, पंकज वाघ, विजयकुमार पाटील, सोमनाथ पाटील, नरेंद्र परदेशी आदींचा पथकात समावेश होता. (House burglary gang jailed in Pimpalner Twenty five thousand worth of valuables seized three suspects in crime are minors one arrested Dhule Crime News)

हेही वाचा: Nashik News : महापालिकेच्या वाहनांना डिझेल पुरविण्यास नकार

३१ डिसेंबरला पिंपळनेर शहरातील हरीओम नगर येथील दिलीप महाजन यांचे राहत्याघरी बंद घराचे कुलूप तोडून घरफोडी चोरी झाल्याची घटना घडली होती. तसेच, सामोडे गावात ९ ते १० जानेवारीला एकाच रात्रीत पाच ठिकाणी वेगवेगळ्या बंद घरात चोरीचा प्रकार झालेला होता.

त्याबाबत पिंपळनेर पोलिसात किरण घरटे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्यांचा तपासाचे अनुषंगाने पेट्रोलिंग करीत असताना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संशयित रूपेश शशी पवार (वय १८) याच्यासह तीन विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना ताब्यात घेतले होते.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Jalgaon News : लम्पीच्या नुकसानीपोटी पशुमालकांना 4 कोटी 78 लाख; पशुधन आठवडेबाजार पूर्ववत

त्यांना विश्वासात घेऊन वरील गुन्ह्याबाबत सखोल चौकशी केली असता त्यांनी सदर गुन्हे केल्याबाबतची कबुली दिली आहे. तीनही विधीसंघर्षीत बालकांना बाल न्यायालय धुळे येथे हजर करण्यात आले आहे. तसेच, रूपेश शशी पवार (रा. पिंपळनेर) यास अटक करण्यात आली असून साथीदार पवन ऊर्फ पांग्या उत्तम भवरे यांचा शोध घेणे सुरु आहे.

"गुन्ह्यातील एक संशयित अटकेत असून दुसऱ्या संशयितासह देखील लवकर पकडण्यात येईल. दुसरीकडे या गुन्ह्यात तीन संशयित अल्पवयीन आहेत, त्यांना बाल न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलांचा सहभाग ही चिंतेची बाब आहे."

- सचिन साळुंखे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पिंपळनेर पोलिस स्टेशन

हेही वाचा: Jalgaon News : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयात गर्भवती महिलेस जीवदान