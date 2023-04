Nandurbar Crime News : शहाणा येथील शेतात 23 लाखांचा अवैध गांजा जप्त

By

Nandurbar Crime News : शहाणा (ता. शहादा) येथे एका शेतकऱ्याने शेतात अवैधरीत्या गांजाची लागवड केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने कारवाई करीत २३ लाख ३६ हजारांचा ३३३ किलो गांजा जप्त करीत गांजाची रोपे नष्ट करीत संबंधितावर गुन्हा दाखल केला. (Illegal ganja worth 23 lakh seized in the field of Shahana Nandurbar Crime News)

नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलाच्या वार्षिक तपासणीसाठी आले होते. त्यांनी अमली पदार्थमुक्त जिल्हा संकल्पना मांडली होती. त्याची सुरवात नंदुरबार येथून करण्यात आली.

शाळांमधील सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांना या वेळी अमली पदार्थविरोधी शपथ देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने नंदुरबार जिल्ह्यात गांजा, अफू इत्यादी प्रकारच्या अमली पदार्थांची चोरटी वाहतूक, लागवड, विक्री करणाऱ्यांची माहिती काढून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी सर्व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिले होते.

शहाणा येथील गणेश शिवाजी भंडारी याने त्याच्या कपाशी पिकात गांजाची लागवड केल्याची माहिती मंगळवारी (ता. ११) पोलिस अधीक्षक पाटील यांना माहिती मिळाली. श्री. पाटील यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार खेडकर यांना कारवाईचे आदेश दिले. शहाणाबर्डी गावाच्या उजव्या बाजूस असलेल्या कच्च्या रस्त्याने पायपीट करून व नाला ओलांडून शेताजवळ पोलिसपथक गेले.

शेतात एका कुडामातीच्या घराजवळ कपाशी पिकाच्या शेतात एकजण हालचाली करत असल्याचे दिसले. पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. त्याने त्याचे नाव गणेश शिवाजी भंडारी (वय ४३, रा. शहाणा, ता. शहादा, जि. नंदुरबार) असे सांगितले.

पथकाने कपाशी पिकाच्या शेताची पाहणी केली असता आतील बाजूस गांजा झाडांची लागवड केल्याचे आढळले. संपूर्ण शेतातून ३३३ किलो ८३८ ग्रॅम वजनाची २३ लाख ३६ हजार ७९६ रुपये किमतीची तीन हजार ६०० गांजाची झाडे मिळून आली.

गणेश शिवाजी भंडारी याच्याविरुद्ध शहादा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाई पथक जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, शहादा पोलिस उपअधीक्षक श्रीकांत घुमरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार खेडकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील,

शहादा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजन मोरे, पोलिस उपनिरीक्षक अनिल गोसावी, हवालदार दीपक गोरे, राकेश वसावे, पोलिस नाईक पुरुषोत्तम सोनार, विकास कापुरे, मनोज नाईक, सुनील पाडवी, विशाल नागरे, बापू बागूल, संजय रामोळे, तुषार पाटील, पोलिस शिपाई विजय ढिवरे, रामेश्वर चव्हाण, चेतन चौधरी, आनंदा मराठे, दीपक भोई यांच्या पथकाने केली.

"तंबाखूजन्य व अमली पदार्थांचे सेवन केल्याने स्वास्थ्यावर दुष्परिणाम होऊन विविध प्रकारचे आजार होतात. अमली पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे मनुष्याची आर्थिक, सामाजिक हानी होऊन त्याचा परिणाम त्याच्या कुटुंबीयांवर होत असतो. आजच्या तरुण पिढीने व्यसनापासून लांब राहून नंदुरबार जिल्हा अमली पदार्थमुक्त कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत."

-पी. आर. पाटील, पोलिस अधीक्षक, नंदुरबार