Dhule News : सोनगीर पोलिसांनी दोंडाईचा मार्गावरून निर्दयीपणे होणारी जनावरांची अवैध वाहतूक रोखली. याता ट्रकसह गायी असा एकूण सहा लाख ६३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.

या प्रकरणी संशयित चालकासह तिघांवर गुन्हा दाखल झाला. (Illegal traffic under three persons charged with crime Dhule Crime News)

पोलिसांनी ही कारवाई शनिवारी रात्री दहाच्या सुमारास केली. दोंडाईचा रोडवरील सुवर्णनगरी हॉटेलजवळ ट्रकला पडले. तपासणी केली असता पोलिसांनी गायींना निर्दयीपणे कोंबलेले दिसले.

त्यांची सुटका करीत चालक सय्यद कलीम सय्यद (वय ३५, रा. इस्लामपुरा, कुरेशी मोहल्ला, मालेगाव), अजहर खान आयुब खान (वय ३२, रा. आयेशानगर, मालेगाव) व जहीर बिल्ली यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

त्यांच्याविरोधात पोलिस कर्मचारी विजय पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा नोंद झाला.

