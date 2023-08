Nandurbar News : बालमृत्यू झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई; पालकमंत्री डॉ. गावित यांची अधिकाऱ्यांना तंबी

Nandurbar News : जिल्ह्यातील गरोदर माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असून, बालमृत्यू झाल्यास त्या परिसरातील संबंधित यंत्रणेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे संकेत राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी शनिवारी (ता. १२) दिले. (In case of child death action will be taken against concerned authorities nandurbar news)

जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची आढावा बैठक जिल्हा परिषदेत झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्य अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी रवींद्र सोनवणे, ज्येष्ठ समाजसेवी डॉ. कांतिलाल टाटिया, लतिका राजपूत, चेतन साळवे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

गावित म्हणाले, की आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी दुर्गम भागात नियमित जात नसल्याने कुपोषित बालक, गरोदर मातांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. ते वेळेवर दवाखान्यात पोहचू शकत नाही. जर आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी वेळेवर पोहचले तर कुपोषित बालके आणि गरोदर महिलांना चांगल्या सुविधा देण्याबरोबरच त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करता येईल.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील वाड्या-पाड्यांपर्यंत आरोग्य सुविधा देण्यासाठी काही महिन्यांत बारमाही रस्त्यांची बांधणी केली जात आहे. दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील विजेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. गरज भासल्यास गुजरात, मध्य प्रदेश सरकारच्या सामंजस्याने अतिदुर्गम भागात वीजपुरवठा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असेही डॉ. गावित म्हणाले.

वैद्यकीय महाविद्यालयास डॉक्टर, कर्मचारी उपलब्ध झाल्यानंतर धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यात एक दिवस ठरवून त्यांच्यामार्फतही आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी आरोग्याशी संबंधित समस्या त्यांनी यंत्रणेकडून जाणून घेत राज्य, जिल्हा स्तरावर निराकरण करून दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्याचा मानस व्यक्त केला.

ते म्हणाले, की रस्त्यांची निर्मिती होईपर्यंत बांबूची झोळी करून रुग्णांना दवाखान्यापर्यंत नेणाऱ्यांना काही अनुदान, मानधन देता येईल का व तालुका स्तरावर शववाहिकाबाबत शासन स्तरावर तत्काळ निर्णय घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र आरोग्य यंत्रणेने सजग राहून जिल्ह्यातील आरोग्य समस्या मार्गी लावण्याची गरज मंत्री डॉ. गावितांनी अधोरेखित केली.

