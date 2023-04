Dhule Crime News : धुळ्यातील इकरा कॉलनीत धाडसी घरफोडीची घटना

धुळे : शहरातील चाळीसगाव रोडवरील इकरा कॉलनीत चोरट्यांनी धाडसी घरफोडी करीत दहा तोळे सोने व दीड लाखाची रोकड लंपास केली. शनिवारी (ता. १) पहाटे ही घटना निदर्शनास आली. (In Iqra Colony thieves looted 10 tolas of gold and 1 and half lakh cash by breaking into house dhule crime news)

इकरा कॉलनीत जुबेर मोहम्मद शाह (रा. प्लॉट क्रमांक १४८) वास्तव्यास आहे. त्याच्या आईची प्रकृती बरी नसल्यामुळे त्यांना शिपा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तसेच सध्या रोजाचे उपवास असल्याने जुबेर शाह नातेवाइकांकडे राहत होता.

त्यामुळे त्यांचे घर बंद होते. ही संधी साधत चोरट्यांनी रात्री त्यांच्या घराचा कडी-कोयंडा तोडून प्रवेश केला. बेडरूमधील कपाटातून दहा तोळे सोन्याचे दागिने व दीड लाखाची रोकड असा मुद्देमाल नेला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

पहाटे पाचच्या सुमारास शाह याच्या घराचे दरवाजे उघडे दिसल्याने शेजारच्यांना शंका आली. त्यांनी तत्काळ जुबेर शाह याला कळविले. त्यानंतर त्याचे मामा घरी आले असता घरफोडी झाल्याचे लक्षात आले.

याबाबत माहिती मिळताच चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक धीरज महाजन यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी भेट दिली. ठसेतज्ज्ञ व श्वान पथकाला पाचारण केले. ठसेतज्ज्ञ राजपूत, धनंजय मोरे यांनी नमुने घेतले. श्वानने चाळीसगाव रोडवरील भगीरथी पेट्रोलपंपापर्यंत माग काढला.