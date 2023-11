Diwali 2023 : नंदनगरीत उद्या दिवाळी पाडव्यानिमित्त उत्सवाचे आयोजन

Diwali 2023 : ऐतिहासिक नंद गवळी राजा यांच्या नंदनगरीत संगणक आणि इंटरनेटच्या युगातही वीरशैव लिंगायत गवळी समाजातर्फे शेकडो वर्षांपासून ‘सगर उत्सव’ अर्थात गोवर्धन पूजनाची परंपरा आजही कायम आहे.

दर वर्षी दीपावली पाडवा व बलिप्रतिपदेनिमित्त मुक्या प्राण्यांचा सगर उत्सव नंदनगरीचे आकर्षण ठरतो. या वर्षी मंगळवारी सगर उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.(In Nandnagar tomorrow festival will be organized on occasion of Diwali Padwa nandurbar news )

गवळी समाज पंचमंडळातर्फे यंदा मोठ्या जल्लोषात सगर उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाभारत काळात भगवान श्रीकृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलून गवळी समाजाच्या पशुधनाचे संरक्षण केले होते. तेव्हापासून सगर उत्सवास प्रारंभ झाल्याचे जुने जाणकार सांगतात. ऐतिहासिक नंद गवळी राजावर नंदनगरीत गवळी समाजबांधव पारंपरिक दुग्धव्यवसायानिमित्त स्थायिक आहेत.

म्हणून गवळी समाजबांधव दीपावली सणाच्या आनंदोत्सवात सहभागी होतात. आगामी काळात आणि नववर्षात राज्यासह देशात आणि समाजात कुठलेही अघटित संकट येऊ नये म्हणून गायी, म्हशी आणि रेडा यांचे पूजन करण्यात येते. पशुधन गवळी समाजाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असले तरी गाय आणि म्हैस लक्ष्मीचे स्वरूप असून, यमराजाचे वाहन रेडा यांचे पाडव्यानिमित्त पूजन करण्यात येते.

नंदुरबारसह महाराष्ट्रात सर्वत्र वीरशैव लिंगायत गवळी समाज म्हैस व रेडा यांच्या माध्यमातून बंधुभाव जोपासत शेकडो वर्षांपासून ही परंपरा आजही जपत आहे. दिवाळी पाडव्याला एकमेकांना शुभेच्छा देण्यासाठी समाजबांधव एकत्र येतात. या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सगर अर्थात रेड्यांची मिरवणूक काढण्यात येते.

गवळी समाजबांधव आपापल्या म्हशी आणि रेड्यांच्या शिंगांना मोरपिसे व झेंडूच्या माळा लावून त्यांच्या अंगावर रंगीबेरंगी झुली कोरून सजवितात. प्रथा-परंपरेनुसार अनेक वर्षांपासून शहरातील ऐतिहासिक मोठा मारुती मंदिर परिसरातील नगर परिषदेच्या (कै.) बाळासाहेब ठाकरे जलतरण तलावाजवळील सोनी विहीर चौकात सगर पूजन करण्यात येते. त्यानंतर नंदुरबार शहरातील गवळीवाडा, बालवीर चौक, देसाईपुरा परिसरातून गायी, म्हशी आणि रेड्यांची वाजतगाजत मिरवणूक काढण्यात येते.

मंगळवारी (ता. १४) दुपारी बाराच्या सुमारास सोनी विहिरीजवळ सगर उत्सवाला प्रारंभ होईल. या ठिकाणी गवळी समाजातील पंचमंडळी, मानकरी व समाजबांधव उपस्थित राहतील. सगर पूजनाच्या ठिकाणी रेडे सलामी देतात आणि म्हशी नतमस्तक होतात. मानकरी व पंचांच्या चर्चेनंतर उमद्या रेड्यांच्या झुंजी लावण्यात येतात.

सर्वसंमतीनेच रेड्यांच्या झुंजी होण्याची शक्यता आहे. रेड्यांच्या झुंजी पाहण्यासाठी शहर व परिसरातील हौशी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करतात. आजच्या स्थितीत नंदुरबार येथे बोटावर मोजण्याइतक्या गवळी समाजबांधवांकडे पाळीव प्राणी आहेत. वाढत्या महागाईमुळे त्यांचे पालन पोषण करणे अवघड झाले आहे.

''सगर पूजनादिवशी गवळी समाजाचे प्रमुख मानकरी आणि पंचमंडळी उपस्थित राहून आलेल्या गायी-म्हशी मालकांना ‘शिवशरणार्थ’ संबोधून स्वागत करतात. शिवशंकराला शरण जाण्याचा यातून अर्थबोध होतो.

नंदुरबार येथील गवळीवाडा आणि तालुक्यातील वावद येथे गवळी समाजबांधव वास्तव्यास असल्याने दर वर्षी दीपावलीनिमित्त सगर उत्सवाची परंपरा दोन्ही ठिकाणी कायम आहे.''-महादू विठ्ठल हिरणवाळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष, वीरशैव लिंगायत गवळी समाज बहुउद्देशीय संस्था, नंदुरबार