धुळे : थर्टीफर्स्टला शहरात मद्यप्राशन करून वाहन चालविणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई केलीच शिवाय गेल्या तीन दिवसांत दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करून कर्कश (फटाके फोडणे) आवाज करणारे व इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४० वर वाहनचालकांवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उचलला. संबंधितांचे वाहन परवानेही निलंबित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत.

नवीन वर्षाचे स्वागत करताना काही नागरिक अतिउत्साहात बुलेट गाड्यांचे फटाके फोडणारे आवाज करणे, मद्यपान करून सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहन चालविण्याचे प्रकार करतात.

त्यात मोठ्या प्रमाणात अपघात होऊन गंभीर दुखापती व नागरिकांच्या जीविताचे, मालमत्तेचे नुकसान होते. त्यामुळे अशा प्रकारांवर वचक बसावा व अपघात होऊ नयेत यासाठी शहर वाहतूक शाखेने ३१ डिसेंबर २०२२ ला रात्री आठ ते बारापर्यंत शहरातील विविध भागांत नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी करून कारवाई केली. (In Thirty First Action against motorists on 40 including Bullet riders bursting firecrackers Dhule News)

दरम्यान, तत्पूर्वी २८ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान शहरात ठिकठिकाणी नाकाबंदी व वाहन तपासणी करून एकूण ३३ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली.

यात बुलेटच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करून फटाके फोडणाऱ्या एकूण सहा बुलेटस्वारांवर, वाहन चालविताना मोबाईल फोन वापर करणाऱ्या आठ, ट्रिपलसीट वाहन चालविणाऱ्या बारा तसेच महामार्गावर विनाहेल्मेट प्रवास करणाऱ्या एकूण १५ मोटारसायकलस्वारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

यातील वाहनचालकांचे परवाना निलंबन कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या कालावधीत एकूण एक लाख ४० हजार ४०० रुपये प्रलंबित दंडवसुलीही करण्यात आली. पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक एस. हृषीकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक धीरज महाजन, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. आर. राऊत व वाहतूक शाखेतील सर्व अंमलदारांनी ही कारवाई केली.

