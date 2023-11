Dhule News : कुत्र्याने तीन आठवड्यांत 18 ग्रामस्थांचे तोडले लचके

By

Dhule News : येथे मोकाट कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत १८ ग्रामस्थांचे लचके तोडले आहेत. यात बालकांची संख्या अधिक आहे. मोकाट कुत्र्यांनी मोठी दहशत निर्माण केली आहे.

ग्रामपंचायतीने कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. याकडे पंचायतीने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते उमेश पाटील यांनी केला आहे.(In three weeks 18 villagers were bitten by dog dhule news)

कुत्र्यांची दहशत मोठी

गेल्या चार महिन्यांपासून येथे मोकाट कुत्र्यांची संख्या दोनशेपेक्षा अधिक झाली आहे. प्रत्येक गल्लीबोळात कुत्र्यांचे जथे फिरताना आढळून येत आहेत. यात त्वचारोगग्रस्त कुत्र्यांची संख्याही अधिक आहे. लहान बालक एकटे दिसल्यावर चावा घेत आहेत. एकट्या बालकांना सोडणेही भीतिदायक झाले आहे. या कुत्र्यांनी मोठी दहशत निर्माण केली आहे.

ग्रामपंचायतीने करावा बंदोबस्त

पंचायतीने मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. चार महिन्यांपासून मागणी होऊनही दुर्लक्ष होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

''प्राथमिक आरोग्य केंद्रात श्वानदंशावरील लस उपलब्ध आहे. काही क्रिटिकल वेळेतच जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना पाठविले जाते.''-डॉ. व्ही. पी. नागे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य अधिकारी, कापडणे

''ग्रामपंचायतीने कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करावे, मी पूर्ण खर्च करायला तयार आहे. ग्रामपंचायतीला याबाबतीत सांगितले. पण पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले पाहिजे.''-उमेश पाटील, अध्यक्ष, स्वा.से. राजाराम फाउंडेशन, कापडणे