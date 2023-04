Nandurbar News : उपप्रादेशिक परिवहनच्या वायुवेग पथकाचे उत्पन्न 4 कोटींवर

By

Nandurbar News : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मोटार वाहन कायद्यातील नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून वायुवेग पथकाद्वारे चार कोटी चार लाख ६३ हजार रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी दिली. (Income of Sub Regional Transport Airline Team is 4 crore nandurbar news)

वायुवेग पथकामार्फत धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविणे, विनापरवाना वाहन चालविणे, ओव्हरलोड वाहतूक, हेल्मेटचा वापर न करणे इत्यादी विविध गुन्हे करणाऱ्या पाच हजार ६८३ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून, उद्दिष्टाच्या तुलनेत ही रक्‍कम १९२ टक्के आहे.

नवीन वाहन नोंदणी, एकरकमी कर, मालवाहू वाहनांचा वाहन कर, परवाना शुल्क, अनुज्ञप्ती शुल्क इत्यादीच्या माध्यमातून ५६.१७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. सीमा तपासणी नाका, नवापूर येथे आंतरराज्य वाहतूक करणाऱ्या ४९ हजार २९८ वाहनांकडून १४ कोटी ३८ लाख रुपये तसेच सीमा तपासणी नाका, गवाली (ता. अक्कलकुवा) येथे २३ हजार १५१ वाहनांकडून पाच कोटी ४० लाख रुपये वाहन कर व दंड या स्वरूपात वसूल करण्यात आले.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण १४ हजार ८३७ नवीन वाहनांची नोंदणी करण्यात आली. यात ११ हजार ६०४ दुचाकी, एक हजार ९९९ मोटार कार, ३७३ मालवाहक वाहने, एक हजार ३६९ ट्रॅक्टर्स, १५३ ट्रेलर्स आणि १४४ जेसीबी क्रेन, अॅम्ब्युलन्स इत्यादी अन्य वाहनांचा समावेश आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत नवीन नोंदणीमध्ये दोन हजार ३५८ वाहनांची वाढ झाली आहे.

ही महसूल वसुली करण्यासाठी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उत्तम जाधव, तसेच कार्यालयातील सर्व मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक तसेच कार्यालयीन कर्मचारी, पोलिस विभाग यांनी विशेष प्रयत्न केले.