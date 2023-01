Dhule News : बाजरीच्या भाववाढीने उन्हाळी क्षेत्रात वाढ

कापडणे : धुळे तालुक्यात सलग तीन वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण चांगल्यापैकी आहे. जमिनीची पाणी पातळीही उंचावली आहे. रब्बी हंगामाचे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे.

आता उन्हाळी हंगामासाठी उर्वरित क्षेत्रात बाजरी आणि भुईमुगाच्या पेरणीत बागायतदार शेतकरी व्यस्त आहेत. यातही बाजरीला तीन हजारी भाव असल्याने अधिक पेरा होत आहे. (Increase in summer sector due to rise in millet prices Rabi season be in full swing in water level also rises Dhule news)

विहिरी, कूपनलिकांची पातळीही बऱ्यापैकी

धुळे तालुक्यात सलग तीन वर्षांपासून शंभर टक्के पाऊस होत आहे. या पावसामुळे खरिपाच्या उत्पादनवाढीवर परिणाम झालेला आहे. नुकसानकारकच ठरला आहे. गेला हंगाम तर ओला दुष्काळच ठरला. मात्र विहिरी व कूपनलिकांची पाणीपातळी अद्यापही उंचावली आहे. यामुळे उन्हाळी हंगामही आशादायक ठरला आहे. बाजरी, भुईमुगासह भाजीपाल्याचे क्षेत्रही कमालीचे वाढत आहे.

धरणांचेही आवर्तन

जिल्ह्यातील धरण व प्रकल्पांचेही आवर्तन सोडल्याने रब्बीच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. पाटचाऱ्यांतून वाहणाऱ्या पाण्यासह साचलेल्या पाण्यामुळेही विहिरींची पाणीपातळी टिकण्यास पूरक ठरत आहे.

बाजरी प्रतिक्विंटल तीन हजार

रब्बीसह उन्हाळी हंगामातही बाजरीचे क्षेत्र अधिकतम वाढले आहे. बाजरीचा प्रतिक्विंटल भाव तीन हजारांपेक्षा अधिक गेला आहे. बाजरी खाण्यास पौष्टिक असल्याचा प्रचार-प्रसार सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने क्षेत्र वाढले आहे. खरीप हंगामात अतिपावसाने बाजरीचे उत्पादन पूर्णतः हातून गेले होते. आता रब्बीसह उन्हाळ हंगामाकडून बागायतदारांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.

