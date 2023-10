By

Uday Samant News : सध्या तीन पक्षांचे सरकार आहे. महाविकास आघाडीच खरा शत्रू आहे. विरोधाला विरोध न करता कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने काम करावे. राज्यात आगामी निवडणुकीत ४५ खासदार व २०० पेक्षा अधिक आमदार महायुतीचे निवडून येणार असून, जिल्ह्यातून दोन आमदार शिवसेनेचे असतील, असा आत्मविश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.(Industry Minister Uday Samant statement of will give 2 Shiv Sena MLAs from district nandurbar news )

येथे शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्‍घाटन उद्योगमंत्री सामंत यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. २०) झाले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिरात घेण्यात आलेल्या मेळायाप्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले, की नंदुरबार जिल्ह्यात शिवसेना मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.

महाराष्ट्राला महाविकास आघाडीने खड्ड्यात घातले आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना शत्रू समजावे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार पुढे नेण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीत आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये कोणाला तिकीट द्यायचे याचा विचार कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सोडून द्यायचा आहे.

या वेळी माजी नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख ॲड. राम रघुवंशी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख किरसिंग वसावे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष वकील पाटील, पंचायत समितीच्या सभापती दीपमाला भिल, जिल्हा परिषद सदस्य विजय पराडके, शेतकी संघाचे अध्यक्ष बी. के. पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष कुणाल वसावे, धडगावचे नगराध्यक्ष धनसिंग पावरा, शिवसेना महिला जिल्हाप्रमुख ज्योती पाटील, बाजार समितीचे सभापती विक्रमसिंह वळवी, शिवसेना तालुकाप्रमुख डॉ. सयाजीराव मोरे, शेतकी संघाचे संचालक सुरेश शिंत्रे, युवा सेना जिल्हाप्रमुख योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.

मेळाव्याला जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, सरपंच, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांमुळे समान न्याय

शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी विरोधकांवर टीका करीत म्हणाले, की जिल्ह्यातील शिवसैनिक लढवय्ये आहेत. त्यांच्यावर नेहमी अन्याय होत होता; परंतु आता राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री असल्याने ते सर्वांना समान न्याय देतील.

तीन हजार युवकांच्या पंधराशे कुटुंबीयांना रोजगार

जिल्ह्यात बेरोजगारांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे शेजारील गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबे स्थलांतरित होतात. तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी भालेर येथे २९७ हेक्टर क्षेत्रावर एमआयडीसी मंजूर केली होती; परंतु त्यातही राजकारण झाले. युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी भालेर एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक प्रकल्प उभारून तीन हजार जणांच्या एक हजार ५०० कुटुंबीयांना रोजगार उपलब्ध करून देणार असल्याचे माजी आमदार रघुवंशी यांनी सांगितले.