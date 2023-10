Mission Samvedana : ॲपद्वारे मिळेल दिव्यांगांची माहिती; आशा वर्करकडून जिल्ह्यात घरोघरी सर्वेक्षण

Mission Samvedana : मिशन संवेदना या प्रकल्पांतर्गत दहा सूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यात पहिल्या टप्प्यात महात्मा गांधी सेवा संघाने तयार केलेल्या मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे आशा वर्कर दिव्यांग शिशू, बालके, युवक, तरूण, प्रौढ, वृध्द महिला, पुरूष, तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण करतील. (Information about disabled will be available through app mission samvedana dhule news)

नंतर ॲपव्दारे एका क्लिकवर सर्वेक्षणाअंती संकलित झालेली माहिती मिळू शकेल. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात मिशन संवेदना राबविले जात आहे. याकामी त्यांना जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांचे पाठबळ लाभत आहे.

पहिला टप्पा सर्वेक्षण

पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षणातून जिल्ह्यातील दिव्यांगांची माहिती जिल्हा कार्यालयकडे संकलित केली जाईल. त्यासाठी मानधानाच्या लाभातून आरोग्य विभागाच्या आशा वर्कर घरोघरी दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करतील. ही माहिती संकलीत झाल्यावर अँपद्वारे उपलब्ध होईल. दुसऱ्या टप्प्यात वैश्‍विक ओळखपत्राविषयी (यूडीआयडी) कामकाज होईल.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयामार्फत दिव्यांगांना हे ओळखपत्र दिले जाते. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्वेक्षणाअंती २१ प्रकारचे दिव्यांग आढळल्यावर त्यांना वैश्‍विक ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटीबध्द असेल.

शासकीय योजनेचा लाभ

तिसऱ्या टप्प्यात गरजू दिव्यांग लाभार्थ्यांना घरकुल, रेशनकार्ड, व्यंग-अव्यंग विवाहपर अनुदान, बीजभांडवल योजना, मतिमंदांच्या पालकांचे कायदेशीर पालकत्व, शिष्यवृत्ती योजना, कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधने, इतर विभागाच्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होतील.

चौथ्या टप्प्यात उद्योगपतींची सामाजिक जबाबदारी असलेल्या सीएसआर फंडअंतर्गत जिल्ह्यातील उद्योगपती, बँक व दानशूर व्यक्तींकडून प्राप्त होणारा निधी गरजू दिव्यांगांच्या शारिरीक व आर्थिक पुनर्वसन, सहाय्यभूत साधनांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यातून दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणता येऊ शकेल.

दिव्यांग सहाय्यता कक्ष

पाचव्या टप्प्यात गरजू दिव्यांगांना वेळेवर मदत उपलब्ध होण्यासाठी समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून दिव्यांग लाभार्थ्यांना गरजेनुसार सहाय्यता होण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येत आहे. या कक्षास गरजू लाभार्थ्यांना सल्ला, मार्गदर्शन केले जाईल. मोफत वैश्‍विक ओळखपत्र उपलब्धतेसाठी अर्ज भरण्यास मदत केली जाईल. (क्रमशः)

दिव्यांग जनजागृती कट्टा

सीईओ गुप्ता म्हणाले, की सहाव्या टप्प्यात दिव्यांग जनजागृती कट्टा हा अनोखा उपक्रम राबविला जाईल. त्यात दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनेची माहिती मिळेल. योजनांचा लाभ देता येऊ शकेल. दिव्यांगांच्या समस्यांवर खुली चर्चा केली जाईल. त्यांचे प्रश्‍न संबंधित विभागाचे अधिकारी तत्काळ निकाली काढण्याचा प्रयत्न करतील. दिव्यांग कट्टा उपक्रम दरमहा राबविला जाईल.