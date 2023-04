Nandurbar News : अपघातांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनीच घेतला पुढाकार...

By

Nandurbar News : शहराला लागून जाणाऱ्या विसरवाडी-सेंधवा राष्ट्रीय महामार्गावर महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण विभागाच्या १३२ केव्ही केंद्राजवळ दुतर्फा असलेला रस्त्यावर सातत्याने अपघात होत होते. (Inspector Rajan More installed signals near bifurcation to avoid accidents nandurbar news)

अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. वेळोवेळी अपघातांमध्ये अनेक नागरिक जखमीदेखील झाले आहेत. ही जागा अपघातग्रस्तांचे ठिकाण झाले होते. अपघातांची मालिका सातत्याने सुरू होती. संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग अथवा ठेकेदाराकडून कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली जात नव्हती.

साधारणता रात्रीच्या वेळी अपघातांचे प्रमाण जास्त होते. शेवटी शहादा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांनी अपघात टाळण्यासाठी दुभाजकाजवळ सिग्नल लावले.

या राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी दुभाजक टाकलेले आहेत. मात्र हे काम करीत असताना ठेकेदाराने चार रस्त्यांच्या व मुख्य चौफुल्यांच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे धोक्याचा इशारा देणारे फलक अथवा सिग्नल लावलेले नव्हते.

काही ठिकाणी पथदीप नव्हते म्हणून अपघात होत होते. डोंगरगाव चौफुलीवर इनक्लाब फाउंडेशनने स्वखर्चातून पथदीप लावले होते. वीज वितरण विभागाच्या १३२ केव्ही उपकेंद्राजवळ दुभाजकाजवळ रात्री अंधार असायच्या. त्यामुळे लांबून दुभाजक वाहनधारकांना नजरेस पडत नव्हते म्हणून सरळ वाहने दुभाजकावर आदळायची. गेल्या आठवड्यात खासगी बस उलटून १५ प्रवासी जखमी झाले होते. दोन दिवसांपूर्वी ट्रक त्याच ठिकाणी उलटला होता.

नागरिक, वाहनधारकांची मागणी व अपघातांचे प्रमाण बघता शेवटी शहादा पोलिसांनी तत्परता दाखवून स्वतः प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांनी आपल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसह जाऊन त्या ठिकाणी दुभाजकाजवळ धोक्याचा इशारा दाखविणारा सिग्नल लावला. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाचे कौतुक केले जात आहे. वाहनधारकांनी समाधान व्यक्त केले.