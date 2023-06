Dhule News : वृद्ध कलावंत मानधन योजनेसाठी या तारखेपासुन मुलाखती

By

Dhule News : शासनाने राज्यातील वृद्ध व साहित्यिक कलावंतांसाठी राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना कार्यान्वित केली आहे.

ही योजना जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेच्या लाभाच्या अनुषंगाने जिल्हा निवड समितीतर्फे ४ ते ९ जुलैदरम्यान मुलाखती होतील. (Interviews from this date for Vridh Kalawant payment Scheme)

धुळे जिल्ह्यातून या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्ज व कागदपत्रांची पडताळणी व निवड करण्यासाठी जिल्हा निवड समिती गठित करण्यात आली आहे.

समितीद्वारे योजनेसाठी प्राप्त अर्जांच्या कागदपत्रांची पडताळणी व लाभार्थी निवड करण्यासाठी अर्जदारांना गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, शिंदखेडा, शिरपूर, साक्री, धुळे यांच्यामार्फत ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवकांमार्फत अर्जदारांपर्यंत मुलाखतपत्र पोच करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्हा निवड समितीने ४ ते ९ जुलै २०२३ पर्यंत सकाळी नऊ ते दोन व दुपारी तीन ते सात या कालावधीत मुलाखती घेण्याचे नियोजन केले आहे. लाभार्थी निवड ही शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व पात्रतेनुसार करण्यात येईल.

अर्जदाराने समितीतील कुठल्याही सदस्यास व कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यास भेटू नये व कुठल्याही आर्थिक प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हा निवड समितीतर्फे करण्यात आल्याचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी मनीष पवार यांनी केले आहे.