Water Supply News : ...तोपर्यंत अवैध नळधारकांचे फावणार !

Dhule News : महापालिकेच्या हनुमान टेकडी जलशुद्धीकरण केंद्र ते देवपूर भागातील रामनगर जलकुंभादरम्यान मुख्य जलवाहिनी बंद करण्याचे नियोजन असले, तरी अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरच याबाबत कार्यवाही शक्य आहे.

अशी माहिती महापालिकेच्या अभियंत्यांनी दिली. त्यामुळे अक्कलपाडा योजना सुरू होईपर्यंत संबंधित अवैध नळधारकांचेही एका अर्थाने फावणार आहे.

दरम्यान, रामनगर जलकुंभ सध्या हनुमान टेकडी व तापी योजना अशा दोन्हीकडून (अल्टरनेट पद्धतीने) भरण्यात येत आहे. (issue of main water channel between Hanuman tekdi and Ramnagar Jalkumbh All on Best Akkalpada Yojana Dhule News )

तांत्रिक अडचणी..

दरम्यान, हनुमान टेकडी जलशुद्धीकरण केंद्र ते रामनगरदरम्यानची मुख्य जलवाहिनी बंद करण्याच्या चर्चा पुढे आल्या. या जलवाहिनीवर अंदाजे अडीच हजार अवैध नळ कनेक्शन्स असल्याची माहिती अभियंता कैलास शिंदे यांनी मागील स्थायी समितीच्या सभेत दिली होती.

मात्र, या जलवाहिनीवर नेमके किती अवैध नळकनेक्शन्स आहेत, ते सर्वेक्षणानंतरच अधिक स्पष्टपणे सांगता येईल असे अभियंता श्री. शिंदे म्हणाले.

दरम्यान, जलवाहिनी बंद केली, तर अवैध नळ कनेक्शन्सचादेखील प्रश्‍न मार्गी लागेल असे साधारण गणित असले, तरी ही जलवाहिनी तत्काळ पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे दिसते.

अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरच अशी कार्यवाही शक्य असल्याचे अधिकारी म्हणतात. त्यामुळे तोपर्यंत अवैध नळकनेक्शन्सदेखील एका अर्थाने सुरू राहणार आहेत.

अक्कलपाड्याकडे लक्ष

पाणीप्रश्‍नी सध्या शहरात मोठ्या तक्रारी आहेत. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलने सुरू आहेत.

महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची त्यामुळे कोंडी झाली आहे. सत्ताधारी प्रशासनावर खापर फोडत आहेत, तर प्रशासनाकडून तांत्रिक बाजू मांडण्याचा प्रयत्न होत आहे.

या सर्व परिस्थितीचा विचार करता अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होणे सर्वांसाठीच अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.