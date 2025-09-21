उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव बायपासवर फलकच नाहीत; वाहनचालक भरकटले

Jalgaon Bypass

Jalgaon Bypass

सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: राष्ट्रीय महामार्गावरील पाळधी ते तरसोद या टप्प्यातील वळण मार्ग (बायपास) अनधिकृतपणे सुरू झाला. या वळणमार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू झाली असली तरी पाळधी- जळगाव फाट्यावर दिशादर्शक फलक नसल्याने शहराकडे येणारी वाहनेही सुसाट ‘बायपास’वर निघून जातात. काही अंतर गेल्यानंतर मात्र वाहनधारकांना मनस्ताप करीत परत यावे लागते, अशी स्थिती आहे.

Jalgaon
maharashtra
Traffic
uttar maharashtra
Jalgaoan News
traffice

