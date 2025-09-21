Jalgaon News : जळगाव बायपासवर फलकच नाहीत; वाहनचालक भरकटले

जळगाव: राष्ट्रीय महामार्गावरील पाळधी ते तरसोद या टप्प्यातील वळण मार्ग (बायपास) अनधिकृतपणे सुरू झाला. या वळणमार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू झाली असली तरी पाळधी- जळगाव फाट्यावर दिशादर्शक फलक नसल्याने शहराकडे येणारी वाहनेही सुसाट ‘बायपास’वर निघून जातात. काही अंतर गेल्यानंतर मात्र वाहनधारकांना मनस्ताप करीत परत यावे लागते, अशी स्थिती आहे..धुळे- जळगावदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील फागणे ते तरसोद रस्त्याचे काम अनेक वर्षे रखडल्यानंतर पूर्ण झाले. मात्र, हे काम पूर्ण होत असताना पाळधी- तरसोद या टप्प्यातील जळगाव शहर वळण रस्त्याचे (बायपास) काम अजूही १०० टक्के पूर्ण झालेले नाही. मात्र, गेल्या महिन्यात प्रायोगिक तत्त्वावर या बायपासवरून वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. याचदरम्यान या मार्गावर एक अपघात होऊन त्यात पहिला बळी गेला. त्यामुळे नंतर तो बायपास पुन्हा वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला..दिशादर्शक फलकच नाहीतजळगाव शहरातून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, अपघातांचे प्रमाण पाहता जवळपास पूर्णत्वास आलेल्या बायपासवरून वाहतूक अनौपचारिकपणे सुरू करण्यात आली आहे. ही वाहतूक एकीकडे सुरू झालेली असताना वाहनांना दिशा दर्शविणारे फलकच याठिकाणी लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे धुळ्याकडून जळगावकडे येत असताना पाळधीजवळ जळगावकडे जाण्यासंबंधी किंवा बायपासवरून जाताना पुढच्या टप्प्यातील शहरांच्या नावांचे फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांचा मोठा गोंधळ होत आहे..काही अंतर गेल्यावर पंचाईतअनेकदा वेगाच्या ओघात जळगावला येणारी वाहने ‘बायपास’वरून थेट निघून जातात आणि कुठेतरी भुसावळ १० ते १२ किलोमीटर असे फलक दिसू लागतात. तेव्हा तरसोद फाट्यावरून वळून किंवा कानळदा क्रॉसिंगवरून खाली उतरून जळगावकडे यावे लागते. गेल्या काही दिवसांत अनेकांची यामुळे पंचाईत झाली आहे..Jalgaon News : जळगावमध्ये नवरात्र मंडळांसाठी महावितरणची महत्त्वाची सूचना: 'सुरक्षित वीजजोडणी घ्या'.‘न्हाई’ने फलक लावावेकाही वेळा ज्यांना बायपासवरून थेट भुसावळकडे निघायचे असते. त्यांचीदेखील फसगत होते. बायपास सुरू झाला आहे की, नाही हे माहीत नसल्याने ज्यांना जळगावकडे यायचे नसते, तेदेखील सेवारस्त्याने निघून जळगावमार्गे येतात. अशा डोकेदुखीला वाहनधारकांना सामोरे जावे लागत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) याची दखल घेऊन तातडीने दिशादर्शक फलक लावावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.