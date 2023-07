Teacher Recruitment : जवाहर नवोदयमध्ये शिक्षक पदासाठी या संकेतस्थळावर करा अर्ज

By

Teacher Recruitment : कंत्राटी शिक्षक पदासाठी नोंदणी १४ जुलै ते २० जुलै २०२३ सकाळी अकरापर्यंत सुरू आहे. (Jawahar Navodaya Vidyalaya is inviting online applications for post of contract teacher dhule news)

नवोदय विद्यालय समिती, पुणे विभागातील जवाहर नवोदय विद्यालयातील विविध विषयांकरिता वर्ष २०२३-२४ साठी टी.जी.टी व क्रिएटिव्ह कंत्राटी शिक्षक पदासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

रिक्त पदाची अधिक माहितीसाठी https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1/ संकेतस्थळावर तसेच https://forms.gle/FJaq68zBA1Pn5rwM9 या लिंकवर उपलब्ध आहे, असे धुळे, जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.