Dhule to Nandurbar Shivshahi: धुळे ते नंदुरबार शिवशाही बसचा प्रवास 4 तासांचा! प्रवाशांमध्ये नाराजी

Dhule to Nandurbar Shivshahi: दिवाळी हंगामात राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवासभाड्यात १० टक्के वाढ करूनदेखील सध्या मोठ्या प्रमाणावर एसटीतून गर्दी दिसत आहे. रविवारी मात्र धुळे ते नंदुरबार शिवशाहीचा प्रवास तब्बल चार तासांचा झाला.

वाढीव प्रवासभाडे देऊनदेखील वातानुकूलित असलेली शिवशाही शोभेची ठरली. याबद्दल प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. (journey from Dhule to Nandurbar Shivshahi is about 4 hours news)

रविवारी पंडित प्रदीप मिश्रा यांची धुळे येथील शिवमहापुराण कथा समाप्तीनंतर प्रवाशांची तोबा गर्दी वाढली. रविवारी दुपारी एकला नंदुरबार आगाराची शिवशाही बस (एमएच ४३, एफएम ६८०९) धुळ्याहून नंदुरबारसाठी मार्गस्थ झाली. प्रवाशांना या वेळी ‘दुरून डोंगर साजरे’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.

वातानुकूलित आणि चकचकीत दिसणाऱ्या शिवशाही बसने प्रवाशांना घामाघूम केले. आधीच नादुरुस्त असलेल्या वातानुकूलित यंत्रणेमुळे प्रत्येक सीटवर पाण्याची टिपटिप गळती लागली होती. वातानुकूलित शिवशाही बसमधून गारव्याचा लाभ मिळू न शकल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.

दुपारी एकला धुळे बसस्थानकावरून निघालेली शिवशाही बस नंदुरबारला पाचला पोचली. जलद गाडी असताना चिमठाणे, दोंडाईचा, रनाळे, वावद या ठिकाणी थांबे घेऊन प्रवाशांना सोडण्यात आले.

यामुळेच वातानुकूलित शिवशाही बसला धुळे ते नंदुरबार चार तासांचा अवधी लागला.

महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात चांगले..!

राज्य परिवहन महामंडळाच्या याच वातानुकूलित शिवशाही बसमधून प्रवास करणाऱ्या गुजरातमधील प्रवाशांनी अनुभव घेत ‘आपनू गुजरात सारू छे..!’ असा शेरा मारला.

"दिवाळी हंगाम आणि धुळे येथील शिवमहापुराण कथा यामुळे प्रवाशांचा वाढलेला भार पूर्ण करीत असताना धुळे विभागाला कसरत करावी लागली. मात्र वाहक-चालकांसह कर्मचाऱ्यांची मेहनत वाढीव उत्पन्नासाठी तितकीच महत्त्वाची ठरली आहे." -संदीप निकम, नंदुरबार आगारप्रमुख