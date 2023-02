Nandurbar News : खैरवे-शहादा बसचा अपघात; उभ्या ट्रॉलीला बसची धडक

By

सारंगखेडा (जि. जळगाव) : खैरवे-शहादा बसचा सारंगखेडा शहादा रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. १० ) सकाळी अपघात झाला. यात २१ विद्यार्थ्यांसह प्रवासी, चालक, वाहक जखमी झाले आहे.

खैरवे मुक्कामी असलेली बस (Bus) नियमितच्या वेळेनुसार सकाळी सहाला खैरवे येथून शहाद्याकडे निघाली. यात बहुतांशी शाळकरी विद्यार्थी असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ही बस मुक्कामी असते. (Khairway Shahada bus accident 21 students along with passengers driver carrier were injured nandurbar news)

बस सारंगखेडा होऊन शहाद्याकडे जात असताना मा सप्तशृंगी पेट्रोल पंपाच्या काही अंतरावर शहाद्याकडे उसाने भरलेला ट्रॅक्टर पंचर असल्याने ट्रॉलीसह उभा होता.

याच ट्रॅक्टरला बसने मागून धडक दिल्याने हा अपघात झाला. यात विद्यार्थ्यांसह प्रवासी व वाहक चालक असे एकूण २१ प्रवासी जखमी झाले. जखमींना तत्काळ सारंगखेडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी आणण्यात आले.

जखमींवर सारंगखेडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांतिलाल पावरा, समुदाय आरोग्य अधिकारी राकेश पाटील, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी सी. एम. पाटील, आरोग्य सहायिका आरोग्य सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ जखमींवर उपचार केले. येथील सरपंच पृथ्वीराज सिंह रावल, पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाठ पोलिस उपनिरीक्षक भगवान कोळी आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली.

जखमींवर उपचार होण्यासाठी सहकार्य केले. आठ विद्यार्थ्यांना उपचार करून घरी सोडण्यात आले. त्याचबरोबर गंभीर दुखापत झालेल्या विद्यार्थ्यांसह प्रवासी वाहक आणि चालक यांना पुढील उपचारासाठी शहादा येथे पाठविण्यात आले. अपघाताची माहिती कळताच पालकांनी सारंगखेडा प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठले व पाल्याची चौकशी केली.

सारंगखेडा ते शहादा या रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाल्याने दररोज अपघाताची मालिका सुरू आहे. रस्त्याची तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली आहे. परंतु, महिन्याभरातच रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडून रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. यामुळे वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत.

अपघातातील जखमींची नावे

वैष्णवी टेंभा, निहारिका गिरासे टेंभा, वर्षा गिरासे टेंभा, प्रेम गिरासे देऊर, सोनल गिरासे देऊर, कल्याणी गिरासे देऊर, हेमलता गिरासे देऊर, डोंगर चित्ते टेंबा, नितीन कुवर टेंभा, बस चालक गोरख पेंढारकर वडाळी, देवेंद्र पानपाटील वाहक खैरवे, भडगाव, मोहित जगताप देऊर, वेदिका कोळी टेंभा, सृष्टी कुवर टेंभा, साक्षी गिरासे टेंभा, चंद्रकांत जगताप देऊर, रिया गिरासे टेंभा, वैष्णवी कुवर टेंभा, यश गिरासे देऊर, लोकेश जगताप देऊर, जयेश जगताप देऊर.

