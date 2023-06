Nandurbar News : तिकीट खापरचे अन् उतरा कोराईमध्ये..!

By

Nandurbar News : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची ‘गाव तिथे एसटी’ ही संकल्पना आहे, मात्र काही चालक गावातील थांब्यावर बस न थांबविता थेट पुढे निघून जातात.

असाच प्रकार अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर येथे होत आहे. महामंडळाला कित्येकदा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत तरी महामंडळाने दखल घेतली नाही. (Khapar ST Corporation careless Plight of passengers Elderly pregnant students walk one kilometer from bus stand Nandurbar News)

थांब्यावर बस न थांबविल्यास चालकाला दोषी धरून कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये वाहकालासुद्धा दोषी असेल अशा तात्पुरत्या स्वरूपाचे आश्वासन अक्कलकुवा आगारातून अनेक वेळा देण्यात आले; परंतु एसटी बसमध्ये खापर गावाला जाण्याचे तिकीट काढले असले तरी तिकीट काढलेल्या गावात न सोडता एक किलोमीटर अंतरावर नेत्रंग-शेवाळी महामार्गावर कोराई गावात उतरवून दिले जाते.

त्यामुळे परिस्थिती ‘जैसी थे’ असल्याने खापर ग्रामस्थांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर गाव बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गाच्या एक किलोमीटरवर आहे. खापर येथील प्रवाशांना थांब्यावर बस येत नसल्याने महामार्गावर उतरावे लागते व तेथून एक किलोमीटर पायपीट करावी लागते.

गावात गाडी का घेत नाही, या विषयावरून चालक-वाहक व प्रवाशांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होतो. दुपारच्या सत्रात कडक ऊन असते. त्यात वयोवृद्ध, गर्भवती, विद्यार्थी, बालक यांना महामार्गावरून खापर गावात पायपीट करावी लागत आहे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी थांबे निश्चित करण्यात आल्याने अशा ठिकाणी बस थांबविणे चालकाचे प्रथम कर्तव्य आहे. प्रवासी थांब्यावर बस न थांबविल्याबाबतच्या तक्रारी महामंडळाकडे अनेकदा आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बऱ्याचदा थांब्यावर बस थांबत नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. बसची वाट पाहत प्रवाशांना ताटकळत उभे राहावे लागते. खापर गावातील आतमधल्या रस्त्यावर थांबे आहेत, मात्र प्रवासी न पाहताच चालक गाडी महामार्गावरून पुढे नेतात.

त्यामुळे एसटीची खापर बसथांब्यावर वाट पाहणाऱ्या खेड्यापाड्यातील प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. या संदर्भात बऱ्याच तक्रारी प्राप्त झाल्या. महामंडळाने नियोजित थांब्यावर बस न थांबविल्यास चालकांवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले तरी ते तात्पुरत्या स्वरूपाचेच. तक्रार गेल्यावर एक-दोन दिवस गावात गाडी येते, नंतर मात्र ‘जैसे थे’ परिस्थिती होते.