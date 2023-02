Dhule News : लेबर contractorची साडेनऊ लाखांत फसवणूक

धुळे : साखर कारखान्यासाठी मजूर पुरविणाऱ्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरची (Labor Contractor) साडेनऊ लाखांत फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी ऊसतोडणी करणाऱ्या नऊ मजुरांवर दोंडाईचा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. (labor contractor was defrauded of 9.5 lakhs case registered with police against 9 laborers who cut sugarcane dhule news)

लेबर कॉन्ट्रॅक्टर अशोक भिकन तिरमले (वय ५६, रा. विखुर्ले, ता. शिंदखेडा) यांनी दोंडाईचा पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार मजुरांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून ऊसतोडणीसाठी मजूर पुरवितो, असे सांगून त्यांच्याकडून ४५ हजार रुपये ॲडव्हान्स घेतले.

त्यानंतर दोंडाईचा येथे करारनामा केला. त्यानंतर भीमा मोहन भिल (वय ३९, रा. अजनाड बंगला, शिरपूर) याने सोबत मजूर न आणता, त्यांची तयारी सुरू आहे, असे म्हणत विश्‍वास संपादन करून सर्वांच्या वतीने माझ्याकडे पैसे द्या, अशी मागणी केली. त्यानुसार श्री. तिरमले यांनी त्याला नऊ लाख रुपये रोख देऊन करारनामा लिहून घेतला.

हेही वाचा : ढोलेरा- ग्रीनफिल्ड सिटी आणि महाप्रचंड औद्योगिक हब...

हेही वाचा: Railway Update | नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे होणार : देवेंद्र फडणवीस

मात्र, मजूर अन्य कारखान्यावर कामास गेले. यात तिरमले यांची नऊ लाख ४५ हजार रुपयांत फसवणूक झाली. या प्रकरणी भीमा भिलसह लक्ष्मण गोटन भिल, सतिलाल देवा भिल, राहुल सुरसिंग मोरे, तुकाराम श्‍यामराव भिल, अजय देवीदास भिल, अविनाश बाळू भिल, जितेंद्र प्रकाश भिल, मोतीलाल सुदाम भिल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला.

हेही वाचा: Amnesty Scheme : थकबाकीदारांना अखेर 100 टक्के शास्ती माफी; आयुक्तांचा निर्णय!