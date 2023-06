Dhule News : शिंदखेडा आगाराच्या बस नियोजनाचा अभाव; प्रवाशांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया

By

Dhule News : येथील एसटी महामंडळाच्या आगाराला नियोजनाचा अभाव आणि नादुरुस्त बससेवेचा उत्पन्नावर विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. वेळापत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याने या आगाराच्या गाड्या बेभरवशाच्या असतात, अशा प्रतिक्रिया प्रवाशांमध्ये व्यक्त होत आहे.

शिंदखेडा आगारातून सुटणार्याऱ्या बहुतांश बस या वेळेत लागत नाहीत. त्यामुळे या बसची वाट न पाहता प्रवासी अन्य खासगी वाहनांचा वापर करीत आहेत. (Lack of bus planning of Shindkheda Agar Angry reactions among passengers Dhule News)

तथापि, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांना मात्र या बससेवेशिवाय अन्य पर्याय नाही. नाइलाजाने त्यांना ताटकळत बसावे लागते.

शिंदखेडा येथून धुळे, नंदुरबार, अमळनेर, जळगाव, शिरपूर येथे जाण्यासाठी खूप प्रवासी असतात. या ठिकाणी जाण्यासाठी अन्य आगाराच्या गाड्या अथवा खासगी वाहनांचा वापर करणे पसंत केले जाते. धुळे आणि शिरपूर येथील गाड्या पूर्णपणे बेभरवशाच्या असतात. कधी-कधी दोन-तीन तासांपर्यंत गाडी नसते, तर कधी-कधी एकाच वेळी तीन चार गाड्या लागतात.

या पार्श्वभूमीवर आगार व्यवस्थापकांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

