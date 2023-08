Dhule News : नियोजित बोरविहीर-धुळे-नरडाणा रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाचे कामकाज सुरू आहे. यात शिंदखेडा तालुक्यातील पाच गावांमध्ये खासगी शेतजमिनीचे क्षेत्र संपादित करण्यात येत आहे.

यातील जमीनधारकांनी संपादित क्षेत्राचा देय असलेला नुकसानभरपाईचा मोबदला मिळण्यासाठी स्वखर्चाने पोटहिस्सा मोजणी करून घ्यावी, असे आवाहन शिरपूर विभागाचे प्रांताधिकारी तथा रेल्वे भूसंपादनाचे सक्षम प्राधिकारी प्रमोद भामरे यांनी केले. (Landholder should calculate share at own expense Appeal regarding Borvihir Nardana Railway Dhule News)

ते म्हणाले, की शिंदखेडा तालुक्यातील मौजे वाघाडी बुद्रुक, वाघाडी खुर्द, कलमाडी, मेलाणे व माळीच येथील शेतजमिनीचे क्षेत्र संपादित होत आहे.

रेल्वेमार्गासाठी संपादनाबाबत रेल्वे अधिनियम १९८९ व सुधारित अधिनियम २००८ मधील कलम २० (अ) व कलम २० (ई)ची अधिसूचना २३ जून २०२२ व १५ जून २०२३ नुसार केंद्र सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.

कलम २० (ई ) अधिसूचनेत प्रसिद्ध झालेले गट नंबर व क्षेत्र अंतिमरीत्या संपादित करण्यात येणार आहे.

कलम २० (ई )च्या अधिसूचनेत नमूद संपादित गट नंबरचे पोटहिस्से हे भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या उपअधीक्षकांमार्फत झालेले नसल्याने अंतिम निवाड्यात पोटहिस्से दर्शविण्यात आलेले नाहीत.

त्यामुळे संपादित जमीनधारकांनी पोटहिस्सा मोजणी स्वखर्चाने तत्काळ करून घ्यावी. ज्यामुळे संपादित झालेल्या क्षेत्राचा देय असलेला नुकसानभरपाईचा मोबदला योग्य जमीनधारकास अदा करण्यात अडचणी निर्माण होणार नाहीत, असे श्री. भामरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.