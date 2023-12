Nandurbar Crime News : पत्नीच्या खून प्रकरणी एकास जन्मठेप

Nandurbar Crime News : चारित्र्याचा संशयावरून पत्नीचा धारदार शस्त्राने वार करून पत्नीचा खून करणाऱ्या आरोपी पतीस अखेर नंदुरबार जिल्हा न्यायालयाने सबळ पुराव्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा व पाच हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.(Life imprisonment to one in case of wife murder nandurbar crime news)