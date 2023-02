Nandurbar News : वायदे बाजारावरील बंदी उठविण्यास केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका

नंदुरबार : आम आदमी शेतकरी संघटनेने शेतमालाच्या ‘सेबी’अंतर्गत होणाऱ्या या वायदे बाजारावरील बंदी उठविण्यासाठी सेबी व केंद्र सरकारला विनंती केली होती.

त्या अनुषंगाने आम आदमी शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना यांच्या दबावामुळे सेबीने व एमसीएक्स या संस्थांनी कपाशी पिकाचे वायदे बाजार पुन्हा सुरू करणे तसेच वायदे बाजारात पूर्वी फक्त धनदांडग्यांना शेतमालाचा वायदे बाजाराचा व्यवहार करता येत होता;

परंतु आता एमसीएक्स व सेबीच्या नवीन धोरणानुसार लहान व्यापाऱ्यांनासुद्धा शेती पिकांच्या वायदे बाजारात होणाऱ्या सौद्यांमध्ये भाग घेण्यासाठी परवानगी दिल्याने कापसाच्या बाजाराला तेजी येण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलेले दिसत आहे. (Lifting ban on futures market Positive role of Central Govt movement of Aam Aadmi Farmers Organization has been suspended for time being Nandurbar News)

सेबी व एमसीएक्सने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार १३ फेब्रुवारी २०२३ ला प्रत्यक्ष कपाशीचे सौदे सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच इतर शेतमालाच्या सौद्याच्या संदर्भातही सकारात्मक भूमिका घेण्याचे सांगितले आहे.

त्यामुळे आम आदमी शेतकरी संघटना ६ फेब्रुवारी २०२३ शेतकऱ्यांच्या कपाशी पिकाच्या रखडलेल्या बाजारभावाविषयी व केंद्र सरकार व सेबीने वायदे बाजाराला जी बंदी आणली होती, ती उठविण्याबाबत रास्ता रोको आंदोलन करणार होते; परंतु सेबी व एमसीएक्सने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार कपाशी पिकाचे वायदे बाजार सुरू आहेत, असे आश्‍वासन दिले. तसेच इतर पिकांबाबत केंद्र सरकार व सेबीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन करीत आहोत.

आम आदमी शेतकरी संघटना आपले आंदोलन तूर्त स्थगित करीत असून, १३ फेब्रुवारीपर्यंत सोयाबीन, तूर, हरभरा, भात व इतर पिकांबाबतीत वायदे बाजार सुरळीत सुरू झाला नाही, तसेच शेतमालाच्या बाजारभावात सुधारणा झाली नाही तर आम आदमी शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेईल.

