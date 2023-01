धुळे : वरझडी (ता. शिंदखेडा) येथे शेतकऱ्याने गाव शिवारातच डांगराची लागवड केली. परिपक्व डांगर विक्रीचे नियोजन असताना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अकारण मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. माथेफिरूंच्या या कारनाम्यावर शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहे.

शेतकरी सतीश अर्जुन पाटील यांनी एक एकरात काही महिन्यांपूर्वी डांगराची लागवड केली. बी-बियाण्यांसह लागवड, मशागत, फवारणीवर खर्च केला. मेहनतीनंतर डांगर परिपक्व झाले. ते विक्रीसाठी त्यांनी काही व्यापाऱ्यांशी बोलणी केली. (Loss of Dangarmala by unknown people Unreasonable financial hit to farmer Dhule News)

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

हेही वाचा: SAKAL Impact News : समस्या दूर होताच साईंग्राम उद्यान चकाचक!

त्यानुसार व्यापारी बुधवारी (ता. ४) डांगर खरेदीसाठी येणार होते. त्यासाठी शेतकरी पाटील शेतात गेले. त्या वेळी त्यांना डांगराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. माथेफिरूने डांगराचे दोन तुकडे केल्याचे दिसले.

वेलही अनेक ठिकाणी तोडलेले होते. चाकू, कोयता किंवा तीक्ष्ण हत्याराने डांगर कापल्याचे दिसून आले. नुकसान कोणी केले ते अद्याप समजू शकलेले नाही. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी माथेफिरूचा शोध घ्यावा, अशी मागणी पीडित शेतकऱ्यासह ग्रामस्थांनी केली. वरझडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात डांगर व टरबुजाची लागवड होते. मात्र, माथेफिरूच्या अनाकलनीय घटनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

हेही वाचा: Crime News : विवाहबाह्य संबंधाच्या संशयावरून पत्नीची हत्या; मृतदेहाचे तुकडे करून कालव्यात दिले फेकून