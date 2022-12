धुळे : रस्त्यात कुत्रा आडवा आल्याने अपघात होऊन लुनास्वार ठार झाला. शहरातील चक्करबर्डी जलकुंभाजवळ ही घटना घडली.

मोकाट कुत्र्यांप्रश्‍नी शहरात असंतोषाचे वातावरण असताना निष्पापाचा बळी गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे. (Lunaswar was killed because of dog in front of road over him Dhule News)

चितोड रोड परिसरातील सेवादासनगरमधील महादू चिंधा कदम (वय ५५) हे १९ डिसेंबरला सायंकाळी सातच्या सुमारास लुनावरून (एमएच १८ पी ११३९) जात होते.

चक्करबर्डीतील जलकुंभाजवळ त्यांच्या वाहनासमोर कुत्रा आडवा आल्याने अपघात झाला. कदम यांचा रुग्णालयात उपचारावेळी शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी मृत्यू झाला. याबाबत मुलगा मनोज कदम यांच्या माहितीनुसार शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

