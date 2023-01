Nandurbar News : पतंग खरेदीसाठी उसळली गर्दी

By

नंदुरबार : मकरसंक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला येथील बाजारपेठेत पतंग व मांजा खरेदीसाठी तरुणाईची प्रचंड गर्दी झाली होती. अक्षरशः अमर ते अमृत चित्र मंदिराच्या रस्त्यावर विक्रेत्यांनी लावलेल्या स्टॉलवर गर्दी मावेना असे चित्र होते. यामुळे लाखोंची उलाढाल झाली.

मकर संक्रांती म्हणजे तीळ गूळ घ्या अन् गोड गोड बोला, असा संदेश देत पारंपारिक पद्धतीने साजरा केला जाणारा इंग्रजी नववर्षातील पहिला सण असला तरी या सणाला पार्श्‍वभूमी आहे ती पतंगोत्सवाची. मकर संक्रांती आणि पंतगोत्सव याचे अतूट नाते आहे. भौगोलिकदृष्ट्या मकर संक्रांतीला वातावरणात बदल होतो. (Makar Sankranti festival There was a rush to buy kites Nandurbar News)

हेही वाचा: Jalgaon News : शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणेंना दिलासा

वारा सुरू होतो. त्यासोबतच पतंग उडविण्याचा आनंद तरुणाई घेत असतात. पतंगोत्सव हा खरा तर लगतच्या गुजरात राज्यात साजरा केला जातो. मात्र, नंदुरबार जिल्हा हा सीमेवर असल्याने गुजरातचे अनेक सण नंदुरबार जिल्ह्यातही साजरे करण्याची पंरपरा सुरु झाली आहे.

त्यामुळे पतंगोत्सव म्हणजे तरुणांसाठी आनंद पर्वणीच ठरते. या दिवशी शाळा-महाविद्यालये तसेच, शासकीय कार्यालयांनाही सुट्टी असते. त्यामुळे पंतगोत्सवात आणखीनच भर पडते.

नंदुरबार जिल्ह्यात पतंगोत्सवाची क्रेज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे केवळ पतंगोत्सवात पतंग व मांजा खरेदी-विक्रीतून मोठी उलाढाल होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात ठिकठिकाणी पतंग व मांजा विक्रीच्या दुकाने मोठ्या प्रमाणात थाटले जातात. त्यामुळे शहरातील अनेकांना पंधरा दिवसासाठी तात्पुरता रोजगारही मिळतो.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Dhule News : निष्कृष्ट रस्तेप्रश्‍नी शिवसेना आक्रमक

रविवारी (ता. १५) मकर संक्रांती असल्याने आज येथील बाजारपेठेत किराणा दुकानासह विविध गोड पदार्थ खरेदीसाठी गर्दी झाली होती. त्यासोबतच येथील पतंग विक्रीच्या दुकानांवर तरुणाईची प्रचंड गर्दी झाली होती. चायना मेड विविध प्रकारचे कागदी, प्लास्टिकच्या आकर्षक व रंगीबेरंगी पतंग विक्रीसाठी सज्ज झाले आहेत. त्या युवकांना मोहित करीत आहेत. तसेच चायना मांजा व साधा मांजा विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. दिवसभर डझनोगंती पतंग व मांजाच्या चकरी खरेदीसाठी युवकांची व लहान मुलांसह पालकांची गर्दी झाली होती.

हेही वाचा: Farmer News : वर्षभरात १ हजार ४५० शेतकरी आत्महत्या

मांजा तयार करण्यास प्राधान्य

पतंगोत्सव जणू काय आकाशात पतंगाचे रंगलेले शीत युध्दाप्रमाणेच चित्र असते. त्यामुळे आकाशात उडणाऱ्या पतंगांमध्ये आपलीच पतंग सर्वाधिक उंचीवर जावी तसेच आपल्या पतंगांचा अवतीभोवची दुसरी कोणाचाही पतंग येऊ नये, आल्यास त्याला तेथेच काट करण्याची स्पर्धा असते. त्यामुळे आपला मांजा धारदार व दमदार पाहिजे. म्हणून बाजारातील मांजा खरेदीनंतर त्यावर काच व सरस च्या माध्यमातून मांजा तयार करून तो पक्का केला जातो. त्यामुळे आज दिवसभर मांजा तयार करणाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.

तरुणाई सज्ज

पतंगोत्सवासाठी तरुणाई सज्ज झाली आहे. पहाटे पासूनच घराचा टेरेसवर डीजे, स्पीकर लावून जुन्या -नव्या गाण्यांचा तालावर नाचत आकाशात पतंग उडविण्याचा आनंद लुटतात. त्यामुळे उद्यासाठी टेरेसवरील तयारीस आजच प्राधान्य देण्यात आले. टेरेसवर जाण्यासाठी शिडी, डीजे, स्पीकर यासह पतंग व मांजाची उपलब्धता, चहा-नाश्त्याची व्यवस्था तसेच मित्रांना निमंत्रण देऊन पतंग उडविण्याचा बेत आखला गेला आहे. त्यामुळे रविवारची पहाट ही गाण्यांचा आवाजाने व काटे काटे चा आरोळ्यांनी सुरू होणार आहे.

हेही वाचा: Makar Sankranti : चिमुरड्याच्या संक्रांतीसाठी करा अशी तयारी अन् घरच्याघरी करा फोटोशूट