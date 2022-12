शिरपूर : हिसाळे (ता.शिरपूर) येथील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मतदानादरम्यान डमी ईव्हीएम दाखवू नका असे सांगितल्याचा राग आल्याने एकास मारहाण करुन गंभीर जखमी केल्याची घटना १८ डिसेंबरला घडली होती.

जखमी संभाजी बळिराम पाटील (वय ४६) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चार संशयितांविरोधात थाळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संभाजी पाटील यांची पत्नी सुवर्णा पाटील स्वाभिमानी जनहित पॅनलकडून उमेदवारी करीत होती. (Man was beaten up in Hisar due to an election dispute Dhule News)

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Crime News : वाळू माफियावर कारवाई; ६५ लाखांचा साठा जप्त

सकाळी आठला जि. प. शाळेसमोर गावातील विकास गुलाबराव पाटील व दिग्विजय विकास पाटील यांना संभाजी पाटील यांनी ईव्हीएम मशिन लोकांना दाखवू नका असे सांगितले. त्याचा राग आल्याने विकास पाटील याने हातातील लाकडी काठीने त्यांच्या हातावर व पाठीवर मारले.

दिनेश विलास पाटील याने लोखंडी फाईटने तर दिग्विजय पाटील, विश्वजीत पाटील यांनी लाथाबुक्क्यांनी त्यांना मारहाण करीत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यांच्या फिर्यादीवरून संशयित विकास पाटील, दिनेश पाटील, दिग्विजय पाटील व विश्वजीत पाटील (सर्व रा.हिसाळे) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हवालदार शामसिंह वळवी तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Dhule News : भरवस्तीतील अवैध गॅसपंपावर छापा