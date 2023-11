Maratha Reservation : धुळ्यात जरांगे-पाटलांची सभा; 1 पासून मराठा समाजाचे आंदोलन

By

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणप्रश्‍नी लढा उभारणारे मनोज जरांगे-पाटील यांची डिसेंबरमध्ये धुळे शहरात सभा होणार आहे. तिच्या नियोजनासह जिल्हा सकल मराठा समाज १ डिसेंबरपासून येथे साखळी उपोषण सुरू करणार असल्याची माहिती संयोजकांनी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. ( maratha reservation Meeting of Jarange Patil in Dhule on 1 december dhule news)

राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत आरक्षणाबाबत निर्णयाची वाट पाहण्यात आली; परंतु अद्याप ओबीसी आरक्षण मराठा समाजाला जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत.

त्यात त्यांची धुळे शहरात डिसेंबरमध्ये सभा होणार आहे. तसेच मराठा समाजाकडून १ डिसेंबरपासून जेल रोडजवळ साखळी उपोषणाला सुरवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सकल मराठा समाजाने दिली.

या पार्श्वभूमीवर मराठा सेवा संघाच्या कार्यालयात बैठक झाली. तीत जरांगे-पाटील यांच्या सभेच्या नियोजनासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. समितीत आमदार, खासदार, राजकीय पक्षांच्या जिल्हाप्रमुखांऐवजी समाजातील कार्यशील कार्यकर्ते असतील. समितीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अशी कुठलीही पदे नसतील.

केवळ सकल मराठा समाज जिल्हा समन्वयक समिती असेल. सभेसह उपोषणाबाबत जिल्ह्यातील शहरे व तालुक्यातील समाजातील कार्यकर्त्यांनी घरोघरी संपर्क साधावा, जनजागृती करावी, असा निर्णय बैठकीत झाला.

सभेसंदर्भात शहर व तालुकानिहाय सर्व प्रकारच्या समित्या स्थापन होतील. शहरांसह चारही तालुक्यांमध्ये मशाल रॅलीचे नियोजन होईल. सभेची जागा निश्चित करणे, आर्थिक मदत उभारणे, नियोजन आदी विषयांवर चर्चा झाली.

याकामी इच्छुकांना संपर्काचे आवाहन करण्यात आले. मराठा समाज आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्यांविरोधात बैठकीत ठराव झाला.

भानुदास बगदे, सुधाकर बेंद्रे, साहेबराव देसाई, विनोद जगताप, अतुल सोनवणे, निंबा मराठे, अशोक सुडके, सुनील पाटील, हरिश्चंद्र वाघ, राजेंद्र इंगळे, प्रदीप जाधव, देवेंद्र पाटील, जगन ताकटे, वीरेंद्र मोरे, मनोज ढवळे, प्रेमचंद्र अहिरराव, अर्जुन पाटील, डॉ. संजय पाटील, हेमंत भडक, संजय बगदे, प्रा. बी. ए. पाटील, कैलास मराठे, संदीप सूर्यवंशी, अमर फरताडे, श्याम निरगुडे, अमोल पाटील आदी उपस्थित होते.