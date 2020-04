माजी आमदाराची कोरोनासाठी लाखाची मदत 

अमळनेर : मनात काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा असेल तर काहीही अशक्य नाही. अशा वेळेस वय ही आडवे येत नाही. हेच माजी आमदार डॉ. बी एस पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. डॉ पाटील यांनी वयाची सत्तरी ओलांडली असली तरी ते आजही मनाने चिरतरुण असून ते "कोरोना फायटर" म्हणून लढायला तयार झाले आहेत. माजी आमदार डॉ. पाटील यांनी कोरोनाग्रस्तांसाठी रुग्णसेवा देण्या बरोबरच एक लाखाची मदत ही दिली आहे.

माजी आमदार डॉ. पाटील हे स्वतःचा दवाखाना बंद करून कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या सेवेसाठी राज्यात कुठेही जाण्यास तयार आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केलेल्या आवाहनाला डॉ. बी. एस. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री यांच्या कडे ई-मेल द्वारे नावही नोंदवले आहे. डॉ पाटील हे खान्देशातील ख्यातनाम हृदयरोग तज्ज्ञ असून गेल्या 15 वर्षांपासून शहरात खासगी प्रॅक्टिस करीत आहेत. यापूर्वी ही धुळे शहरात अनेक वर्षे सेवा दिली आहे. मध्यतंरी त्यांचा राजकारणात मोठा दबदबा होता म्हणूनच ते अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातुन तीन वेळा निवडून आले आहेत. 15 वर्षाच्या आमदारकीच्या काळात अनेक विकासकामे ही केली आहेत. देशावर नुकताच कोरोनाच्या प्रादुर्भाव वाढला आहे. आरोग्य विभागातील लोकांनी पुढे या आशयाच्या शासनाच्या आवाहनानुसार आपला स्वतःचा दवाखाना बंद करून कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या सेवेसाठी अनुभवी डॉक्टर म्हणून राज्यात कुठेही शासनाच्या निर्णयानुसार कोठेही सेवा देण्यास तयारी दर्शवली आहे. डॉ. पाटील यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. एक लाख रुपयांची मदत

यापूर्वी डॉ.बी.एस.पाटील ह्यांनी पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये स्टेट बँक अमळनेर द्वारा एक लाख रुपयांची मदत कोरोना ग्रस्तांच्या मदतीसाठी देऊ केली आहे. ह्या राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये जनतेने आपण समाजाचे काही देणे लागतो. ह्या भावनेतून ज्याला जेवढे शक्य या ना त्या स्वरुपात मदतीचा हात पुढे करावा असे नम्र आवाहनही डॉ. पाटील यांनी केले आहे. ते विविध सामाजिक उपक्रमामध्ये नेहमीच सहभागी होत असतात. विशेष म्हणजे ते अनेक विषयांवर प्रवचन ही करीत असून जनजागृती करण्याचे काम करतात.

Web Title: marathi news amalaner ex mla patil corona one lakh help