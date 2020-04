दिल्ली ते अमळनेर... दोघांचा चक्क मोटारसायकलने प्रवास 

अमळनेर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशात संपूर्ण लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र, या लॉकडाऊनचे राज्यांच्या व जिल्ह्यांच्या सीमा लॉक असतानाही दोन जण चक्क दिल्ली- ते अमळनेर मोटारसायकलने प्रवास करून येथे नुकतेच दाखल झाले. त्यांची प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशाने चोपडा रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात रवानगी करण्यात आली आहे. या दोघांपैकी एक जण अमळनेर येथील तर दुसरा सिल्लोड येथील रहिवासी असल्याचे समजते. दिल्ली येथे ते एका कंपनीत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे. मात्र, दिल्लीहून मोटारसायकलने सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देत ते येथे दाखल झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. संपूर्ण देशात सुरक्षा व्यवस्था चोख असताना ते कसे काय आले याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. येथे दाखल होताच त्यांनी आरोग्य केंद्रात धाव घेऊन त्यांची तपासणीही करून घेतली. त्यांना कुठलेच लक्षणे नसल्याने त्यांना प्रांताधिकारी सीमा अहिरे यांच्या आदेशाने संस्थात्मक विलगीकरण करून चौदा दिवस राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या दोघांसह गेल्या दोन दिवसात सतरा जणांनाही संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहे. तेथे प्रशासनातर्फे भोजनासह सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांनी केली कसून चौकशी

दोन्ही जण दिल्ली येथे नोकरीस असल्याचे त्यांनी प्रशासनास कळविले आहे. ठिकठिकाणच्या चेक पोस्टवर त्यांची तपासणीही करण्यात आली. मात्र, त्यांचा दिल्ली ते अमळनेर हा प्रवास अत्यंत थक्क करणारा आहे. याबाबत आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी केली आहे. त्यांना कुठलीच लक्षणे नसल्याने सध्या त्यांना संस्थात्मक विलगीकरण करून डॉ. आंबेडकर वसतिगृहातच राहण्यास सांगितले आहे. त्यातील एक जण त्यांच्या मूळ गावी जाण्याची परवानगी मागत असून, याबाबत प्रांताधिकारी सीमा अहिरे सर्व बाबींची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करणार आहेत. दिल्ली येथील निजामुद्दीन मरकजच्या ताज्या घटनेबाबत विचारणा केली असता त्यात त्यांचा कुठलाही संबंध नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. नवीन १७ जण क्वारंटाईन

गेल्या पाच ते सहा दिवसात बाहेर गावाहून आलेल्या सुमारे १७ जणांना डॉ. आंबेडकर वसतिगृहातच क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. त्यांना चौदा दिवस तेथेच राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांना झुगारून अनेक जण स्वतःचा व इतरांचाही जीव धोक्यात घालून प्रवास करत असल्याने प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून होत आहे. राज्याच्या सीमा व जिल्ह्याच्या सीमा लॉक असताना प्रवासी येतातच कसे यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जे परवानगी मागतात त्यांनाही परवानगी न देता आहे तेथेच राहण्याच्या सूचना देणे गरजेचे आहे.

