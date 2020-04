दुचाकीवरून विनाकारण फिरणे पडले महागात...१८ दुचाकी जप्त

चाळीसगाव ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ‘लॉकडाऊन’ असतानाही शहरात दुचाकीवरून विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शहर पोलिसांनी (३१ मार्च) पर्यंत अठरा दुचाकी जप्त केल्या आहेत. या सर्व दुचाकी आता न्यायालयाच्या आदेशानंतरच संबंधितांना मिळणार आहेत. विनाकारण शहरात फिरू नये, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड यांनी केले आहे. सध्या सर्वत्र संचारबंदी लागू केल्याने जीवनावश्‍यक वस्तूंचीच दुकाने उघडी ठेवण्याचे आदेश आहेत. काम असेल तरच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कारण नसतानाही विशेषतः सकाळी ९ ते ११ व सायंकाळी ५ ते ७ या वेळात बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. इतकी गर्दी होते, की संचारबंदी लागू आहे, असे वाटतच नाही. नियमांची पायमल्ली

दुकानांवर खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांना ठराविक अंतर ठेवून उभे राहणे बंधनकारक आहे. शहरातील घाट रोडवरील काही किराणा दुकानांवर गर्दी होते. त्यामुळे ‘सोशल डिस्टेन्सिंग’चा फज्जा उडालेला असतो. ग्राहकच नियम पाळत नसल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. तर वेळेची बचत व्हावी म्हणून घाई करावी लागत असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. एकूणच या सर्व प्रकारात नियमांची पायमल्ली होत असतानाही कोणीही दखल घेत नसल्याचे वास्तव चित्र सध्या दिसून येत आहे. अठरा दुचाकी जप्त

पोलिसांच्या वाहनासह पालिकेच्या घंटागाडीवरुनही नागरिकांना सध्याच्या काळात घरीच थांबण्याचे आवाहन सातत्याने केले जात आहे. असे असतानाही काही तरुण मुले तसेच नागरिक विनाकारण शहरात काय स्थिती आहे, हे पाहण्यासाठी कारण नसताना दुचाकीवरून फिरत असतात. यातील अनेकांना पोलिसांनी आपल्या दांड्यांचा प्रसादही दिलेला आहे. मात्र, अजूनही दुचाकीवरून विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या कमी होत नसल्याने याबाबत पोलिसांनी ठोस पावले उचलत जवळपास १८ दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली. या सर्वांवर गुन्हे दाखल केले असल्याचे शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड यांनी सांगितले. या सर्व दुचाकी सध्या पोलीस ठाण्यात जप्त केल्या असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्या परत दिल्या जातील असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. शहरात विनाकारण फिरणाऱ्यांवर आमच्या कारवाया सुरूच राहणार आहेत. शहरात शहरात विनाकारण फिरताना आढळून आल्यास, त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करु. नागरिकांच्या भल्यासाठीच पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे.

- विजयकुमार ठाकूरवाड, पोलिस निरीक्षक ः चाळीसगाव



