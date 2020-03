बिबट्याची पून्हा दहशत...दोन दिवसात दुसरा हल्ला..ग्रामस्थ भयभीत !

मेहुणबारे,(ता.चाळीसगाव) ः कोराना च्या भीतीने पहीलेच घबराट पसरली आहे. या भीतीत आता पंधरा दिवसापासून बिबट्याचे थांबलेले हाल्ले पुन्हा सुरू झाले आहेत.वरखेडे (ता.चाळीसगाव)या शिवारात बिबट्याने पुन्हा सुमारे पाच बकर्याचा फडशा पाडल्याची घटना आज सकाळी सातला उघडकीस आली. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.या भागात तातडीने पिंजरा ठेवावा आशी मागणी होत आहे.हाल्यांचे प्रमाण वाढल्याने शेतकऱ्यांना भीती वाटत आहे. वरखेडे येथील सोमसिंग नथु पाटील यांच्या पाच बकर्या ह्या गावातील गोठ्यात बांधत होते. या बकर्या त्यांनी (ता.२६) रोजी आपल्या शेतातील कांदा चाळीत बांधून घराकडे आले होते.आज (ता.२७)रोजी सकाळी सातला सुनील हा शेताकडे गेले आसता त्यांना बकर्या रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या होत्या काही बकर्याचे मास खाल्ले होते तर काहींचे मानेवर दांताचे निशाण दिसुन आले.यामुळे या कोरोना आजाराच्या भीतीने कुणी घराबाहेर निघत नाही. या आशा भीतीत बिबट्याने पुन्हा वर डोके काढले आहे.या घटनास्थळी वन विभागाचे श्रीराम राजपुत यांनी पहाणी करुन पंचनामा केला.झालेला हाल्ला हिस्र प्राण्याचा असल्याचा संशय आसला तरी बिबट्याने या बकर्याचा फडशा पाडला असल्याचे शेतकर्यांने सांगितले. नरभक्षक होण्याची भिती सुमारे पंधरा दिवसापासून शांत असलेल्या बिबट्याने वरखेडे शिवारात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे.यापूर्वी पिंपळवाड म्हाळसा येथे बिबट्याने बकरी व बोकड फस्त केला होता. वरखेडे शिवारात घडलेल्या वेगवेगळ्या सहा घटनांमध्ये पाच वासरे तसेच कुत्र्याचाही फडशा बिबट्याने पाडला होता. या भागातील शेत शिवारात बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने हा बिबट्या नरभक्षक तर होणार नाही ना? अशी भीती व्यक्त होत आहे. पशुधनांवर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वन विभागाने या बिबट्याला जेरबंद करावे. मजुरांमध्ये भीती गिरणा परिसरात सध्या शेतांमध्ये पिंकाना रात्रीचे पाणी भरण्यासाठी जावे लागते. पिके काढणीची कामेही सुरू आहेत. त्यासाठी मजुरांना शेतांमध्ये जावे लागते. बिबट्याच्या भीतीमुळे मजुर शेतांमध्ये जाण्यासाठी घाबरतात. महिला मजुरांनी तर बिबट्याची प्रचंड धास्ती घेतली आहे.वरखेडे परिसरातील यापूर्वी बिबट्याचे झालेले हल्ले आजही मजुरांच्या ऊरात धडकी भरवतात.पंधरा दिवसापुर्वी पाटचाऱ्यांची पाण्याची पाहणी करण्यासाठी रात्रीच्या सुमारास निघालेल्या गिरणा पाटबंधारे पथकाच्या वाहना समोर अचानक झडप घेत आलेल्या बिबट्याचे चालकाने प्रसंगावधाने प्राण वाचवले होते. वनविभागाने पिंजरा लावावा...... वरखेडे(ता.चाळीसगाव)परीसरात बिबट्याची हाल्ले वाढले आहेत. दरेगाव भागात काही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बिबट्याचे दर्शन देखील झाले आहे.या भागात बिबट्या नाव जरी कानावर पडले तरी भीती निर्माण होते.नरभक्षक बिबट्या देखील पशुधनावरील हाल्ले करतच नरभक्षक झाला होता.या भागात असलेला बिबट नरभक्षक होणार नाही यासाठी पिंजरा लावण्याची गरज असुन या संदर्भात वनविभागाने उपाययोजना करुन पिंजरा व कँमेरे लावावे व बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे.

