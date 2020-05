पहिली ते आठवीचा निकाल देण्याचा मार्ग मोकळा: धुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र 

देऊर : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी शाळांना सुटी देण्यात आली. द्वितीय सत्राचे संकलित मूल्यमापन न झाल्याने निकाल कसा तयार करावा, याबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रावस्था होती. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पहिली ते आठवीचा निकाल तयार करण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनीष पवार यांनी लेखी पत्र काढून अडचण दूर केली. स्थानिक "लॉकडाउन'च्या स्थितीनुसार आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांना निकालपत्रक, प्रगतिपत्रक मिळणार आहे. क्‍लिक कराः तळोदा पोलिसांची धडक कारवाई...एकशे आठ जणांकडून 67 हजाराचा दंड केला वसुल !

धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर तालुक्‍याचे गटशिक्षणाधिकारी, महापालिका शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र दिले. सर्व व्यवस्थापन व माध्यमांच्या सर्व शाळांना केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांना 2019-20 चा निकाल दूरध्वनी, एसएमएस व अन्य ऑनलाइन पद्धतीने तत्काळ कळवावा. राज्यातील शाळांमध्ये पहिली ते आठवीसाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रिया सुरू आहे. शासन निर्णयानुसार प्रथम व द्वितीय सत्रांतर्गत स्वतंत्रपणे आकारिक व संकलित मूल्यमापन करण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत नोंदवही, प्रगतिपत्रकातील नोंदी व निकालात सुसूत्रता, एक वाक्‍यता राखणे गरजेचे आहे. द्वितीय सत्राचा निकाल आकारिक मूल्यमापनावरून निश्‍चित करण्यात येऊन गुणांचे शंभर गुणांत रूपांतर केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतिपत्रकात श्रेणी नोंदविण्यात येईल. श्रेणी काढण्याचे सूत्र

इयत्ता... आकारिक मूल्यमापन गुण... शेकडा गुणाचे सूत्र

पहिली, दुसरी... 70..... प्राप्त गुण गुणिले 100 भागिले 70

तिसरी,चौथी.. 60...... प्राप्त गुण गुणिले 100 भागिले 60

पाचवी, सहावी.. 50.. प्राप्त गुण गुणिले 100 भागिले 50

सातवी, आठवी.. 40.. प्राप्त गुण गुणिले 100 भागिले 40 विद्यार्थ्यांना निकालपत्र देण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही शाळांनी करावी. मात्र कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन निर्देशांचा भंग होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी. लॉकडाउन कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यावर ही कार्यवाही त्वरित करावी.

- मनीष पवार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे.



