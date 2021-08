एकाकी महिलांच्या पुनवर्सनासाठी उपसमिती स्थापा-डॉ. नीलम गोऱ्हे

धुळे ः कोरोना विषाणूमुळे (corona) एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी (Rehabilitation of childre) राज्य शासनाच्या (State government) सुचनेनुसार स्थापन झालेल्या जिल्हास्तरीय कृती दलांतर्गत उपसमितीही स्थापन करून एकाकी पडलेल्या जिल्ह्यातील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी (Rehabilitation of Woman) प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Deputy Speaker of the Legislative Council Dr. Neelam Gorhe) यांनी गुरुवारी येथे दिले.

उपसभापती गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात कोरोना विषाणूमुक्त गावे, कृषी, कामगार, परिवहन, रोहयो, आदिवासी विकास विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, महापालिकेचे आयुक्त अजीज शेख, आमदार मंजुळा गावित, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. महेश भडांगे, प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हेमंतराव भदाणे, कामगार अधिकारी रुईकर, परिवहन अधिकारी कदम, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विशाल पाटील आदी उपस्थित होते.





उपसभापतींच्या सूचना

उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या, की कोरोना विषाणूमुळे एकाकी पडलेल्या आणि लहान मुले असलेल्या महिलांना आधार देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृती दलाच्या उपसमितीच्या माध्यमातून कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडीसेविका, कृषी सहाय्यकांच्या माध्यमातून महिला गट तयार करून त्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी सहकार्य करावे. त्यांना शेतीपूरक व्यवसायांबाबत मार्गदर्शन करून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावा. शहरी भागातील महिलांना किमान कौशल्य विभागाच्या माध्यमातून कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण द्यावे. तसेच कोरोना विषाणूमुळे पालक गमावलेल्या बालकांच्या नियमितपणे संपर्कात राहत त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्हमार्फत राज्यातील सरपंचांना कोविडवर मात करण्यासाठी ज्या सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचनांचे पालन करून अनेक गावे सरपंच व अधिकारी आदींनी कोरोनामुक्त केले. ते सरपंचही यंत्रणेबरोबर अभिनंदनास पात्र आहेत. या गावांमध्ये प्रतिपिंड (अँटिबॉडीज) तपासणी मोहीम आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबवावी. घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, रिक्षाचालकांना राज्य शासनाची मदत उपलब्ध होण्यासाठी नोंदणीची सुलभ प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना उपसभापती गोऱ्हे यांनी केली.





जिल्ह्यातील १२२ गावांची प्रशंसा

जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, की जिल्ह्यात आतापर्यंत १२२ गावांनी कोरोना विषाणूचा शिरकाव होऊ दिला नाही. सध्या केवळ चार रुग्ण ॲक्टिव्ह असून, ते साक्री तालुक्यातील आहेत. तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पोलिस अधीक्षक पंडित, अधिष्ठाता डॉ. सापळे यांनी आपल्या विभागाच्या कार्याची, तर कासारेचे सरपंच विशाल देसले, वाघोदेचे गोविंद वाघ, नांद्रेचे अनिल पाटील, लोहगावचे महेंद्र पाटील आदींनी नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांची माहिती दिली.