जळगाव : "दवा, दारू चालू...अब चाय भी चालू कर दो साहब' अशी आर्त हाक शहरातील चहा स्टॉलधारक विक्रेत्यांनी केली आहे. लॉकडाउनमुळे दोन महिन्यांपासून अनेक छोट्यामोठ्या उद्योग धंद्यांसह चहा व्यावसायिकांची दुकानेही बंद असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरात बसस्थानक, गोलाणी व्यापारी संकुल, फुले मार्केटसह सर्वच परिसरात चहाच्या टपऱ्या चालविल्या जातात. काही चहा स्टॉलधारकांनी आपल्या चहाची स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण केली आहे. शहरातील कुठल्या भागात गेल्यावर कुठल्या चहाचा आस्वाद घ्यावा, हे देखील अनेकांचे ठरलेले असते. मात्र, लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून चहाची दुकाने बंद असल्याने विक्रेत्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. एखादी छोट्या टपरीवर चहाविक्री करीत असणाऱ्यांना तर आता आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाल्यामुळे संसार चालवायचा कसा, असा प्रश्न पडू लागला आहे. चहा स्टॉल टाकण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, कुटुंबाचा दररोजचा खर्च भागावयाचा कसा, असा प्रश्नदेखील आता अनेक विक्रेत्यांसमोर पडला आहे. शासनाने चहा विक्रीची दुकाने सुरू करायला आता परवानगी देवून आर्थिक मदत मिळवून देण्याची मागणी शहरातील चहा स्टॉल धारकांमधून केली जात आहे. परवानगीची प्रतीक्षा

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाउन असले तरी शासनाने दारू विक्रीला परवानगी दिली आहे, परंतु चहा विक्रीचा व्यवसाय करून हातावर पोट भरणारे चहाच्या ठेल्यांना मात्र अद्यापपर्यंत दुकाने उघडण्याची परवानगी न दिल्याने सर्व चहा विक्रेते स्टॉल धारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.. दुकाने उघण्यास परवानगी द्यावी

गोकूळ निमकरडे : गेल्या 30 वर्षांपासून चहा विक्रीचा व्यवसाय करीत असून आहे. संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी माझ्यावर आहे. परंतु दुकान बंद असल्याने आता कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने आता दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी. शासनाने आर्थिक मदत द्यावी

लॉकडाउनमुळे चहाचे दुकान बंद आहे. त्यामुळे आज आमच्यावर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. आता घरसंसार कसा चालवायचा असा प्रश्‍न देखील उपस्थित होत आहे. शासनाने आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक मदत जाहीर करावी.

- देवेंद्र नांदोडे.

