"सोशल डिस्टन्सिंग'चा विसर... पेन्शनसाठी बॅंकांमध्ये तोबा गर्दी 

जळगाव ः देशात "कोरोना' विषाणूचा प्रसार वाढू नये, यासाठी संपूर्ण देश "लॉकडाउन' केला आहे. त्यामुळे शहरात जीवनावश्‍यक वस्तूंसह बॅंका सुरू आहेत. परंतु शनिवार व रविवार सुट्टी असल्याने दोन दिवसानंतर आज बॅंका उघडल्या. त्यात सरकारी बॅंकांमध्ये पेन्शनसाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे बॅंकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लांबच लाब रांगा होत्या. त्यामुळे "सोशल डिस्टन्सिंग'ची वाट लागल्याचे चित्र होते. शहरात गेल्या सहा दिवसांपासून "लॉकडाउन' सुरू संचारबंदी व जमावबंदी लागू केली आहे. परंतु जीवनावश्‍यक वस्तू घेण्यासाठी अथवा सेवा घेताना सोशल डिस्टन्सिंग' (सुरक्षित अंतर) ठेवण्याच्या सूचना आहे. परंतु आज काही बॅंकांच्या प्रवेशद्वारासमोर ज्येष्ठ नागरिकांनी "पेन्शन'साठी गर्दी केल्याचे दिसून आले. त्यात ठराविक अंतरावर कोणीच उभे राहत नसल्याचे विदारक चित्र देखील यावेळी पाहावयास मिळत होते. नियम धाब्यावर

"कोरोना' पसरू नये, यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग' ठेवण्याच्या सूचना आहे. त्यामुळे जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या ठिकाणी तसेच बॅंकांच्या ठिकाणी नागरिकांनी ठराविक अंतराचा नियम पाळला जात नसल्याचे दिसत आहे. आज सकाळी बॅंकांच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांची गर्दी पाहावयास मिळाली. ज्येष्ठ नागरिक रांगेत

गेल्या आठ दिवसांपासून शहरात "लॉकडाउन' पाळला जात आहे. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांना "एटीएम' दिले जात नसल्याने त्यांना जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदीसाठी पैसे नसून त्यांना बॅंकेतच पैसे घेण्यासाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे आज बॅंकामध्ये आज पेन्शनर लोकांची गर्दी मोठ्या संख्येने दिसून आली. काही बॅंकांमध्ये चोख अंमलबजावणी

"कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवरून प्रत्येक जण काळजी घेत आहे. त्यानुसार काही बॅंकांमधील कर्मचारी तसेच बॅंकांमध्ये येणारे ग्राहक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यानुसार काही बॅंकांत ग्राहकांना सॅनिटायझर देऊन निर्जंतुकीकरण तसेच ठराविक अंतर ठेवून उभे करून आवश्‍यक काळजी केली जात आहे.



Web Title: marathi news jalgaon Forget "social distancing" a crowd of banks in pensions for pensions