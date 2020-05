जिल्हयात प्रथमच पारोळा पालिकेमार्फत दिव्यागांना मिळणार मदत

पारोळा : गेल्या अनेक दिवसापासुन दिव्यांग बांधवांनी पालिकेच्या जनरल फंडातुन पाच टक्के मदत मिळावी अशी मागणी केली होती.परंतु यास अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.परंतु नगराध्यक्ष करण पाटील व सर्व नगरसेवक यांनी पाठपुरावा करित अखेर पालिका हद्दीतील एकुण 96 दिव्यांग बांधवांना चार लाख तीस हजार रुपये मंजुर झाले आहेत. लाँकडाऊन परिस्थितीत दिव्यागांना मदत मिळत असल्याने अनेकांनी पालिकेच्या सदस्यांचे कौतुक केले आहे.

गेल्या तीन ते चार महीन्यापुर्वी दिव्यांग बांधवांना पालिकेच्या जनरल फंडातुन मदत मिळावी अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी नगराध्यक्षासह नगरसेवक यांच्याकडे केली होती.त्या पाश्वभुमीवर पालिकेकडुन दिव्यांग नागरिकांची माहीती मागविण्यात आली.या नुसार तब्बल 104 दिव्यांग बांधवांनी नोंदणी केली.यात 82 जणांची आँनलाईन नोंदणी झाली तर उर्वरित 22 जणांचे कागदपत्रे अपुर्ण असल्या कारणाने त्या दिव्यांग बांधवांनी कागद पत्राची पुर्तता पालिकेकडे करावी त्यांना देखील मदतीचा लाभ मिळणार आहे. अपंगत्वाच्या टक्केवारी नुसार मदत खात्यावर जमा

शहरातील एकुण 82 दिव्यांग बांधवांना अपंगत्वाच्या टक्केवारी नुसार मदत मिळणार आहे.यात 80 ते 100 टक्के अपंगत्वास असे एकुण 18 दिव्यांगास 8 हजार,60 ते 80 टक्के असे 15 दिव्यागांस 6 हजार तर 40 ते 60 टक्के असे एकुण 49 दिव्यांना 4 हजाराची मदत पालिकेकडुन दिली जाणार आहे.

सध्या कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेत बँकेतील वाढती गर्दी पाहता दिव्यांग बांधवांना बँकेत रांगेत उभे रहावे लागेल ही बाब लक्षात घेता नगराध्यक्षांनी समयसुचकता दाखवित दिव्यांग बांधवांना मिळणारी मदत थेट बँक खात्यावर वर्ग केली जाणार असल्याचे सांगितले.त्यामुळे दिव्यांगाना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्हयात प्रथमच पारोळा पालिकेकडुन दिव्यागांना मदत

दिव्यांग बांधवांना पालिकेच्या निधीतुन मदत मिळावी.अशी मागणी संघटनेच्या वतीने केली होती.त्याबाबत पालिकेकडुन अनेक सुचना करण्यात आल्या.त्याचा पाठपुरावा व्हावा.व तात्काळ दिव्यांग बांधवांना मदत मिळावी अशी मागणी नगराध्यक्षांकडे लावुन धरली होती.या अनुषंगाने जिल्हयात प्रथमच पारोळा पालिकेकडुन दिव्यांगांना मदत मिळणार असल्याने अश्या गरजु प्रश्नाला न्याय देण्याची भुमिका पालिकेच्या नगराध्यक्षांनी घेतली त्यांचे मनापासुन आभार

शशिकांत आनंदा पाटील दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष मानले.

