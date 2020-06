कापूस, ऊस लागवडीसाठी शेतकरींचे  देणार प्राधान्य ! 

तळोदा : तालुक्यात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची मशागतीची काम पूर्ण झाली असून तालुक्यात यंदाही कापसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असणार आहे. त्याखालोखाल ऊसाची लागवड होण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे हजारोच्या संख्येने मजूर तालुक्यात परतल्याने मजुरांची टंचाई भासण्याची शक्यता नाही. हवामान खात्याने यंदा चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तविल्याने शेतकरी खरीपाच्या तयारीत गुंतला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी लागवडीचे नियोजनस पूर्वतयारी पूर्ण केली आहे. तालुक्यातील २१ हजार हेक्टर क्षेत्रांवर यावर्षीच्या खरीपाच्या पेरणीचा लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आला आहे. यात दरवर्षी प्रमाणे कापसाचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. ८ हजार ३०० हेक्टरचे लक्ष्यांक असतांना जवळपास १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होईल अशी शक्यता आहे. मागच्या वर्षीप्रमाणे यंदाही चांगला पाऊस होईल या आशेने काही शेतकऱ्यांनी कापूस लागवडीला सुरुवात देखील केली आहे. ऊसाचा ३ हजार ५७० हेक्टर लक्ष्यांक असतांना यंदा ६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड होईल असा अंदाज आहे.

तालुक्यात एकेकाळी भुईमूग, सूर्यफूल आदींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येत होते आता मात्र शेतकरी याऐवजी सोयाबीन लागवडीला पसंती देत आहे. १ हजार ८८० हेक्टरवर सोयाबीन पेरणीचा लक्ष्यांक आहे. ज्वारी, बाजरीच्या लागवडीकडे शेतकरी काही वर्षांपासून पाठ फिरवित आहे. तुलनेने मका व तांदळाचे क्षेत्र वाढत आहे. ३५० हेक्टरवर तांदळाचे तर १ हजार हेक्टरवर मक्याची लागवड होण्याची शक्यता आहे. भरपूर मजूर उपलब्ध होणार

तळोदा तालुक्यातील मजूर रोजगारानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर गुजरात राज्य व इतर ठिकाणी जातात. मात्र आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित झालेले मजूर मोठ्या प्रमाणात तालुक्यात आपापल्या गावात, पाड्यात परतले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून जाणवणारी मजुरांची टंचाई यावर्षी भासण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि ही शेतकऱ्यांचा दृष्टीने आनंदाची बाब आहे. मान्सूनपूर्व शेतीच्या मशागतीची कामे पूर्ण झाली आहेत. यंदा शेतात कापूस व त्यानंतर ऊस लावण्याचे नियोजन आहे. बी बियाणंच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे प्रशासनाने त्यादृष्टीने दक्षता घ्यावी.

- अरुण चव्हाण, शेतकरी, चिनोदा

