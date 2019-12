अखर्चित निधीवरून प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेवर सदस्यांचे टीकास्त्र 

नाशिक ः गावातील पाणी, रस्ते, वीज व आरोग्य यांसारख्या मूलभूत कामांसाठी भरघोस निधी येऊनही केवळ प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे हा कोट्यवधींचा अखर्चित निधी परत गेला. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मंगळवार(ता. 17)च्या स्थायी समिती सभेत सर्व सदस्यांनी उभे राहत प्रशासनाला धारेवर धरले. यास कामातील विस्कळितपणा, समन्वयाचा अभाव कारणीभूत राहिला आहे. अखेर सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्‍वरी यांनी दोन-तीन कामांच्या फायलींमधील त्रुटीतील अपवाद वगळता सर्व फायली निकाली काढल्या आहेत. कार्यारंभही (वर्कऑर्डर) दिला असून, या महिनाअखेर सर्व कामे मार्गी लागतील. यंदा निधी परत जाणार नाही, असे पुन्हा आश्‍वासन दिल्याने सदस्य व सभापती आपल्या जागेवर बसले. अखर्चित निधीवरून स्थायी सभा गाजणार हे नक्की होते. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्‍वरी यांच्यासह प्रशासनावर अर्चित निधी परत गेल्याने टीका होत आहे. अध्यक्ष शीतल सांगळे, उपाध्यक्षा नयना गावित, सभापती यतिंद्र पाटील, सुनीता चारोस्कर, अपर्णा खोसकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेलकेंद्रे उपस्थित होते. जरूर वाचा-पहाटे शेतावर गेलेली महिला परतलीच नाही... नोंदवले आक्षेप सुरवातीला अधिकारी पिंगळे यांनी गेल्या वेळेची सभा तहकूब झाल्याचे नमूद केल्यावर गोंधळ उडाला. सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, भास्कर गावित, बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी यावर आक्षेप घेतला. सभेवर आम्ही बहिष्कार टाकला होता, मग सभा तहकूब कसे म्हणता? आमच्या सह्या दाखवा, असे नमूद केले. गणपूर्तीअभावी सभा झालीच नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केल्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिला. अखेर अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी अधिकाऱ्यांना समज दिली व कामकाज सुरू झाले. "ते' आले, काम करून निघून गेले;

सदस्यांना पत्ताच नाही एखाद्या पदावर अधिकारी रुजू होतो, रजेवर जातो, तसेच त्याच्या बदली दुसरे येतात आणि कामास सुरवातही करतात, परत जातातही, पण याची सदस्यांना काहीच माहिती मिळत नाही. अधिकारी प्राची वाजे, नीलेश पाटील यांच्याबाबतीत तसेच झाले. याबद्दल उपाध्यक्षा नयना गावित, डॉ. कुंभार्डे, भास्कर गावित यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांचे परस्पर बदली, रजेचे पत्रच सीईओंना दाखवले. अशीच मनमानी व आपापसांतील संगनमताने काम चालवून सभागृहाची दिशाभूल करू नका, असे सदस्यांनी ठणकावून सांगितले. अखर्चित निधी, वीजकनेक्‍शन व गौडबंगाल सातत्याने विनंती करूनही निधी अखर्चित राहतो याबद्दल नयना गावित, डॉ. कुंभार्डे, गावित यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. सभापती पगार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निधीला कधी कात्री लागली, असे ऐकले नाही. मात्र, या प्रशासनाच्या काळात घडले, असे सांगत एस. भुवनेश्‍वरी यांना संबंधितांवर काय कारवाई केली याबद्दल विचारले. 2019-20 च्या विभागनिहाय फायली निकाली काढण्यात येत आहेत. सीईओचा स्पष्टता मांडण्याचा प्रयत्न पीएमएस सुरू आहे. त्यामुळे निधीबाबत अडथळा येणार नाही. कामांना कार्यारंभ आदेशही दिले जात आहेत. कामांसाठी अधिक निधी मिळावा यासाठी "डीपीडीसी'कडे प्रस्तावही पाठवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना 24 तासांत वीजकनेक्‍शन, ट्रान्स्फॉर्मर द्यावा, असे बंधनकारक असताना जळालेले दुरुस्त केले जात नाहीत, नवे मिळत नाहीत, अशी सर्व परिस्थिती असल्याबद्दल डॉ. कुंभार्डे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यतीन कदम यांनी निफाड, पिंपळगाव भागातील शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली.



