Leopard Attack : म्हसदी शिवारात बिबट्याच्या जोडीकडून घोडी ठार

म्हसदी : वन्यपशूंचे पाळीव प्राण्यांवरचे हल्ले सातत्याने वाढत असून, येथील गावाच्या हाकेच्या अंतरावर वीज उपकेंद्राजवळील सागड शिवारात बिबट्याच्या हल्ल्यात घोडी फस्त झाली.

बेहेड शिवारात शेतकऱ्यावर हल्ला चढविणारा बिबट्या आता दररोज कुठे ना कुठे तरी पाळीव प्राण्यांवर हल्ला चढवत आहे. वन विभाग पिंजरा लावून बिबट्यास कधी जेरबंद करेल याविषयी ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

येथील गावाच्या हाकेच्या अंतरावर सागड शिवारात जगदीश प्रकाश देवरे यांची डाळिंबाची बाग आहे. श्री. देवरे यांच्या शेतात बिबट्याने घोडीवर हल्ला चढवत फस्त केले आहे.

सोमवारी (ता. ९) सकाळी शेतकरी प्रकाश देवरे, जगदीश देवरे शेतात गेल्यावर घोडी ठार झाल्याचे लक्षात आले. वन विभागास माहिती दिल्यावर वनपाल डी. पी. पगारे, वनरक्षक एल. आर. वाघ, वनकर्मचारी वसंत खैरनार, नितीन भदाणे, रमेश बच्छाव यांनी पंचनामा केला. (Mare killed by a pair of leopards in Mhasdi Shivara Dhule News)

हल्ला दोघे बिबटे मिळूनच

म्हसदीसह परिसरात महिनाभरापासून बिबट्याची जोडी व बछड्यांचा मुक्तसंचार आहे. तथापि, अनेक शेतकऱ्यांनी बिबटे प्रत्यक्ष पाहिले आहेत. एरवी लहान प्राण्यांवर हल्ला करणारा एकटा बिबट्या मोठ्या घोडीवर हल्ला कसा करेल, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. सहज शिकार करणे सुलभ होईल म्हणून बिबटे लहान प्राण्यांवर हल्ला करत असल्याचे वन विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बिबटे जोडीसह मोठ्या प्राण्यांवर हल्ला करत असल्याने दोन बिबटे मिळन हल्ला झाल्याची चर्चा आहे. म्हसदीसह काकोर, वसमार, बोरमळा, सापट्या शिवारात बिबट्याची जोडी दररोज कुठे ना कुठे तरी पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करत दर्शन देत असल्याने शेतकरी भयभीत झाले आहेत.

दहशत कायम

वनक्षेत्रात असणारे बिबटे आता सावज (भक्ष्य) शोधण्यासाठी शेतशिवारात बिनधास्त फिरत असल्याने पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करणारा बिबट्या माणसाचीदेखील शिकार करू शकतो हे वन विभागाने गांभीर्याने घ्यायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बेहेडला दिवसा हल्ला झाल्याने सावध शेतकरी बचावला.

भविष्यात बिबटे नरभक्षक होतील याची प्रतीक्षा वन विभाग करत नसेल ना अशी खोचक प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. रब्बी हंगामातील गहू-हरभऱ्यासारख्या पिकांना रात्री पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी धास्ती घेतली आहे.

दरवेळेस पाळीव प्राणी ठार झाल्यावर वन विभागाकडून पंचनामाही केला जातो; परंतु नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांची भटकंती मात्र ठरलेली असतेच. अलीकडे सर्वच शेतीपयोगी जनावरे शेतात बांधलेली असतात. प्रत्येक शेतकऱ्यास शेतात राहणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर बिबट्यास जेरबंद करत भयमुक्त करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

"गावालगत बिबट्याचा वावर वाढला आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत शेतात राहणे अवघड झाले आहे. पिकांना पाणी देताना पाठीमागून बिबट्या येऊन हल्ला करेल की काय, अशी भीती कायम वाटते. बंदोबस्तासाठी वन विभागाने गांभीर्य घ्यावे.

-प्रकाश देवरे (छोटू तात्या), शेतकरी, म्हसदी

