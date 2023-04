By

शिरपूर (जि. धुळे) : येथील बाजार समितीच्या संचालकपदाच्या १८ जागांसाठी सुरू असलेल्या निवडणुकीत (Dhule Market Committee Election) बुधवारी (ता. ५) छाननीत सर्व अर्ज वैध ठरले. त्यामुळे चुरस कायम असून, निवडणुकीचा मार्ग सोपा करण्यासाठी आता माघारीवर भर देण्यात येत आहे. (market committee election all applications to Shirpur are valid dhule news)

बाजार समितीच्या निवडणुकीत ३ एप्रिलपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. तीत एकूण ६१ अर्ज दाखल करण्यात आले. बाजार समितीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील निवडणूक कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी व्ही. बी. पापुलवार, तहसीलदार आबा महाजन यांनी उमेदवारी अर्जांची छाननी केली. छाननीदरम्यान काही उमेदवारांनी प्रतिस्पर्ध्यांच्या अर्जावर हरकत घेतली. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ती फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्व अर्ज वैध ठरले. २० एप्रिल ही माघार घेण्याची अखेरची मुदत आहे.

कोणते चिन्ह कोणाकडे?

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत पॅनलचे चिन्ह मिळाल्याशिवाय प्रचाराला रंगत येत नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीत कोणाला कोणते चिन्ह मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. कपबशी, शिटी, विमान, टेलिफोन ही विशेष लोकप्रिय व सुटसुटीत चिन्हे मानली जातात.

अर्ज छाननीपर्यंत आजमितीस या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अमरिशभाई पटेल यांच्या समर्थकांचे पॅनल आणि त्यांच्याविरोधात काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, बिरसा फायटर्स यांचे एकत्रित पॅनल व काही स्वतंत्र उमेदवार असे चित्र आहे. त्यांना २१ एप्रिलला चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

भाजपविरोधात इतर राज्यातील महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (ठाकरे गट) सोबत आहेत. बाजार समितीच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीमधील या पक्षांनी भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीने कम्युनिस्टांना सोबत घेऊन उमेदवार दिले आहेत. या नव्या युतीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

नावाचे ब्रॅन्डिंग

निवडणूक चिन्ह मिळण्यास मोठा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे ज्यांना ठामपणे निवडणूक लढवायची आहे, त्यांनी अप्रत्यक्ष प्रचाराला सुरवात केली आहे. आपापल्या निकटवर्तीयांशी संपर्क साधून मतदारांपर्यंत नाव पोचविण्याचे काम सुरू आहे. चिन्हाऐवजी नावाचे ब्रॅन्डिंग मोठ्या प्रमाणात करण्यावर भर दिला जात आहे. आमदार पटेल समर्थकांच्या पॅनलने आपले उमेदवार जाहीर करून आघाडी घेतली आहे.