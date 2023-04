Dhule Market Committee Election : 10 आर जमीनधारक शेतकरी उमेदवाराचे 61 अर्ज

Dhule Market Committee Election : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत बाजार समितीच्या क्षेत्रात दहा आर जमीन असणाऱ्या शेतकरी उमेदवारांची यंदाच्या निवडणुकीत वर्णी लागणार आहे. (Market Committee Election Farmer candidates who have 10 acres of land in the market committee area will have to be nominated dondaicha dhule news)

सेवा सहकारी मतदारसंघासह ग्रामपंचायत मतदारसंघात तब्बल ६१ शेतकऱ्यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे किती शेतकरी बाजार समितीच्या निवडणुकीत निवडून येतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अंतिम मतदारयादीत स्वत:चे नाव, मतदान नसलेल्या किती शेतकऱ्यांना मतदार संचालक म्हणून पाठवतात हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, संभाव्य उमेदवारांनी मतदारांच्या भेटीगाठीस सुरवात केली आहे.

दहा आर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी संस्थेच्या मतदारसंघात ११ जागांसाठी सर्वसाधारण गटासाठी २६ अर्ज, महिला राखीव पाच अर्ज, इतर मागास वर्ग पाच अर्ज, तर विमुक्त जाती/भटक्या जमाती तीन अर्ज असे एकूण ३९ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

ग्रामपंचायत मतदारसंघातील चार जागांसाठी सर्वसाधारण गटासाठी १३ अर्ज दाखल झाले आहेत. अनुसूचित जाती/जमातीकरिता सात, तर आर्थिक दुर्बल घटक गटासाठी दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. एकूण या मतदारसंघात २२ शेतकरी उमेदवारांनी आपली उमेदवार अर्ज दाखल केले आहेत.

या दोन मतदारसंघांत दहा आर जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करता येऊ शकतो असा निर्णय यंदाच्या निवडणुकीत शासनाने घेतला आहे.