Dhule News : कर भरणा काउंटर वाढवा, पाण्याचीही व्यवस्था करा : महापौर प्रतिभा चौधरी

Dhule News : महापालिकेच्या मालमत्ता कर भरणा केंद्रातील विस्कळितपणाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी सोमवारी (ता. १७) कर भरणा केंद्रात पाहणी केली. (mayor instructed officials to increase payment counters arrange seating and water for citizens for citizens in que for paying property tax dhule news)

मालमत्ता करदात्यांना कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही यासाठी भरणा काउंटर वाढवा, नागरिकांना बसण्याची व पाण्याची व्यवस्था करा आदी सूचना महापौर श्रीमती चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

धुळे महापालिकेतर्फे १५ एप्रिलपासून मालमत्ता करावर १० टक्के सूट देण्यात येत आहे. एप्रिलअखेरपर्यंत ही सवलत असेल. त्यानंतर मेमध्ये ८ टक्के, तर जूनमध्ये ६ टक्के सूट असेल. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सध्या महापालिकेच्या मालमत्ता कर भरणा केंद्रात नागरिकांची गर्दी वाढल्याचे चित्र आहे.

तसेच सलग तीन दिवस शासकीय सुटी आल्याने गर्दीचे प्रमाण वाढले. दरम्यान, या गर्दीमुळे भरणा केंद्रातील व्यवस्थेत विस्कळितपणा आला. याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या. या तक्रारींची दखल घेत महापौर श्रीमती चौधरी यांनी सोमवारी (ता. १७) सकाळी अकराला भरणा केंद्रात प्रत्यक्ष पाहणी केली. मालमत्ता कर भरण्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या नागरिकांशीही त्यांनी संवाद साधला. कर मूल्य निर्धारण अधिकारी पल्लवी शिरसाट उपस्थित होत्या.

सौजन्यपूर्ण वागणूक द्या

नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही यासाठी काउंटर वाढविणे, नागरिकांसाठी बसण्याची व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, ज्येष्ठ नागरिक व महिला असतील तर त्यांना प्राधान्य देऊन कर भरणा करून घ्यावा, असा आदेश महापौर श्रीमती चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

तसेच मालमत्ता कर अदा करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवा, नागरिकांना सौजन्यपूर्ण वागणूक द्या, असेही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बजावले. दरम्यान, या पाहणीदरम्यान नगरसेवक सईद बेग, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण पवार, प्रा. सागर चौधरी आदी उपस्थित होते.

मोठे प्रयत्न करूनही मार्चअखेर मालमत्ता कर, पाणीपट्टीपोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे या थकबाकीसह चालू वर्षातील करही महापालिकेला वसूल करण्यासाठी जोर लावावा लागणार आहे. त्यामुळे कर भरणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाला काळजी घ्यावी लागणार आहे.