MHT CET Exam : या तारखेपासुन एमएचटी-सीईटी; परीक्षा केंद्र परिसरात प्रवेशास बंदी

Nandurbar News : शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये शासन अनुदानित, अनुदानित अल्पसंख्याक, खासगी विनाअनुदानित आणि विनाअनुदानित अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे प्रवेश, तसेच अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी तंत्रज्ञान या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा २०२३ (MHT- CET) ९ ते २१ मे २०२३ या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. (mht cet exam will be conducted from 9 to 21 May 2023 nandurbar news)

परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारीचे उपाय म्हणून जिल्हादंडाधिकारी मनीषा खत्री यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२)नुसार परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात प्रवेशास बंदीचे आदेशित केले आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यासाठी सामायिक परीक्षा डी. एन. पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, शहादा (लोणखेडा परिसर) या केंद्रावर ऑनलाइन पद्धतीने सकाळी व दुपारी या दोन सत्रांत घेण्यात येणार आहेत. या कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात सकाळी सातपासून ते सायंकाळी सहापर्यंत कोणीही प्रवेश करू नये.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

हे आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी, पोलिस, होमगार्ड यांच्यासाठी लागू होणार नाहीत. परीक्षा केंद्राच्या जवळच्या २०० मीटर परिसरातील सर्व सार्वजनिक टेलिफोन, एसटीडी, आयएसडी, फॅक्स केंद्र, झेरॉक्स दुकाने, कॉम्प्युटर दुकाने व ध्वनिक्षेपक परीक्षेच्या कालावधीत बंद ठेवण्यात यावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.