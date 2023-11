Dhule News : आदिवासी पाडे बारमाही जोडणार : मंत्री डॉ. गावित

By

Dhule News : भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ता योजनेच्या माध्यमातून वाहतूक, दळणवळणापासून आतापर्यंत दूर असलेले आदिवासी जिल्ह्यातील पाडे, वस्त्या बारमाही जोडरस्त्यांनी जोडली जाणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.(Minister Dr Gavit statement of Adivasi Pada will be added perennially dhule news)

उंबरखडवा (ता. साक्री) येथे शनिवारी (ता. ११) अर्जुनसागर ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनीमार्फत बचतगट व भव्य शेतकरी मेळावा झाला. मंत्री डॉ. गावित यांच्यासह खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषद सदस्या सुमित्रा गांगुर्डे, खंडू कुवर, विश्वनाथ बागूल, पंचायत समिती कृषी अधिकारी रमेश नेतनराव, सरपंच संदीप चौरे, हीना बोरसे, गोटू माळाचे, मधुकर भदाणे, प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, मोहन सूर्यवंशी, विकी कोकणी, चंद्रकांत पाटील, के. टी. सूर्यवंशी, माजी सदस्य मधुकर बागूल, पंचायत समितीचे माजी सदस्य राजेंद्र सताळे, भिका जगताप, अर्जुनसागर ॲग्रो प्रॉ. कंपनीचे अध्यक्ष पिंटू अहिरे आदी उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते रस्त्याचे भूमिपूजन झाले.

शासनाचा निर्णय

डॉ. गावित म्हणाले, की राज्यातील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे, गावे रस्त्याने जोडण्यासाठी शासनाने भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळा, अंगणवाडी, सरकारी संस्था तसेच ज्या गाव, वाडा, पाड्याला अद्याप रस्ते नाहीत अशा ठिकाणी रस्ते तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. येत्या दोन वर्षांत सर्व गाव, पाड्यांतील रस्ते तयार करण्यात येणार असून, हे रस्ते कमीत कमी पाच वर्षे टिकतील असे दर्जेदार करण्याची सूचना त्यांनी दिली.

बंधाऱ्यांसाठी सर्व्हे

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनसाठी निधी उपलब्ध केला आहे. येत्या काळात वीजपुरवठ्याची व्यवस्था, नवीन रोहित्र बसविणे, नवीन सबस्टेशनसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल.

या भागातील शेतीला बारमाही पाणी देण्यासाठी या भागात जेवढे नदी, नाले आहेत त्यावर साखळी बंधारे कसे बांधता येईल याचा सर्व्हे करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देत त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल, असे मंत्री डॉ. गावित म्हणाले.

प्रक्रिया मालाची खरेदी

येत्या काळात दोन हजार महिला बचतगटांना विविध प्रकारच्या भाजीपाला पिकावर प्रक्रिया करून ते सुकविण्यासाठी सोलर यंत्र देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाजीपाला सुकवून प्रक्रियायुक्त पदार्थ आदिवासी विकास विभाग खरेदी करेल. तसेच कापूस, मका, तूर यांच्या टाकाऊ काड्यांपासून ठोकळे तयार करण्याचे मशिन देणार असून, तेही आदिवासी विकास विभागामार्फत खरेदी करण्यात येईल.

घरकुल योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला एकच घर मिळत असल्याने विभक्त कुटुंबाने आपले विभक्त कुटुंब म्हणून नोंदणी करावी, असे आवाहनही मंत्री डॉ. गावित यांनी केले. रामलाल जगताप यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. बचतगटाचे प्रतिनिधी, शेतकरी, नागरिक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

साक्रीत रस्ते लांबी जास्त

साक्री तालुका हा भौगोलिकदृष्टया खूप मोठा असल्याने या पट्ट्यात रस्त्याची लांबी जास्त आहे. मंत्री डॉ. गावित यांनी रस्ते दुरुस्तीसाठी जवळपास ५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून, निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच चौपाळे गटासाठी विविध विकास निधीतून जवळपास १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती खासदार डॉ. गावित यांनी दिली.