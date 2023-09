Raosaheb Danve In Dhule : रेल्वे राज्यमंत्री दानवे उद्या शिंदखेडा दौऱ्यावर; पाणीपुरवठा योजनचे होणार लोकार्पण

Raosaheb Danve In Dhule : रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे शुक्रवारी (ता. १५) शिंदखेडा तालुका दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या हस्ते शिंदखेडा शहरातील २१ कोटी खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेचे लोकार्पण, तसेच दोंडाईचा शहरात विविध कार्यक्रम होतील. (Minister of State for Railways Danve will visit Shindkheda tomorrow dhule news)

मंत्री दानवे यांचे शुक्रवारी सकाळी साडेदहाला शिंदखेडा रेल्वे स्टेशनवर आगमन होईल. त्यांच्या हस्ते माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल यांच्या पाठपुराव्याने साकार झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे लोकार्पण होईल. तेथून गांधी चौकात शेतकरी मेळाव्याला ते संबोधित करतील. दुपारी दीडला ते दोंडाईचा बाम्हणे मार्गावर उड्डाणपुलाची पाहणी करतील.

दुपारी साडेतीनला श्री महादेवपुरा येथील सुशोभीकरण, दुपारी चारला बाजार समितीसमोरील शेतकरी व बैलगाडी प्रतिकृतीचे लोकार्पण होईल.

जुन्या शहादा रस्त्याच्या कामाच्या भूमिपूजनानंतर ते दोंडाईचा रेल्वेस्थानकावर सुरत-पाळधी-भुसावळ रेल्वेला हिरवी झेंडी दाखवतील.

रेल्वेसंदर्भात शिष्टमंडळाशी चर्चा करून शुक्रवारी सायंकाळी मंत्री दानवे भोकरदनकडे रवाना होतील. खासदार डॉ. सुभाष भामरे, माजी मंत्री रावल व रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील.